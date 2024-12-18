Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir?

Dünyada sosyal medya kullanımına yaş sınırı koyma tartışmaları yaşanırken hızla yayılan 'mukbang' akımı başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kesimi tehdit ediyor. Obeziteye neden olan mMukbang akımı yapan Çinli bir yayıncı da 10 saat boyunca aralıksız yemek yiyerek hayatını kaybetmişti. Peki, mukbang akımı nedir?

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 1

Mukbang, Güney Kore kökenli bir internet fenomeni ve içerik türüdür. "Mukbang" kelimesi, Korece'de "yemek" anlamına gelen "muk" ve "yayın" anlamına gelen "bang" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Mukbang, genellikle bir kişinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci canlı yayın veya video formatında izleyicilerle paylaşmasıdır. İçerik üreticileri, yemek yerken izleyicileriyle etkileşim kurar, yemeklerin tadını tarif eder ve sohbet ederler.

DÜNYA HABERLERİ

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 2

Korea Deconstructed adlı bir podcast'in sunucusu olan Dr. David Tizzard'a göre  , mukbang videoları 2000'lerin sonu ile 2010'ların başı arasında popülerlik kazandı.

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 3

Kore konseptine rağmen, mukbang içeriği Hindistan ve ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerde giderek daha yaygın hale geldi ve Kore yayın platformu Afreeca TV'den YouTube ve TikTok'a evrildi.

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 4

MUKBANG NEDEN POPÜLER OLDU?

Yalnızlık Giderme: Özellikle yalnız yaşayan insanlar, mukbang videolarını izleyerek sanal bir yemek yeme deneyimi yaşar.

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 5

Eğlence ve Rahatlama: Yemek yeme sesleri (ASMR) bazı izleyiciler için rahatlatıcı ve eğlenceli bulunur. Farklı kültürlerden yemekleri denemek ve öğrenmek isteyen izleyiciler için eğitici olabilir.

Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 6
Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir? - 7

Aşırı Yeme İlginçliği: İnsanların büyük porsiyonları nasıl bitirdiğini izlemek, birçok kişi için merak uyandırıcıdır.

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