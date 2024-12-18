Sosyal medyadaki öldüren popülerlik: Mukbang akımı nedir?
Dünyada sosyal medya kullanımına yaş sınırı koyma tartışmaları yaşanırken hızla yayılan 'mukbang' akımı başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kesimi tehdit ediyor. Obeziteye neden olan mMukbang akımı yapan Çinli bir yayıncı da 10 saat boyunca aralıksız yemek yiyerek hayatını kaybetmişti. Peki, mukbang akımı nedir?
Mukbang, Güney Kore kökenli bir internet fenomeni ve içerik türüdür. "Mukbang" kelimesi, Korece'de "yemek" anlamına gelen "muk" ve "yayın" anlamına gelen "bang" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Mukbang, genellikle bir kişinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu süreci canlı yayın veya video formatında izleyicilerle paylaşmasıdır. İçerik üreticileri, yemek yerken izleyicileriyle etkileşim kurar, yemeklerin tadını tarif eder ve sohbet ederler.