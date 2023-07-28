Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar

Teknoloji ve yapay zekanın gelişmesi ile birlikte sosyal medya pek çok insanın kazanç kapısı haline gelmeye başladı. Kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki gerçek kişiler ile üretilmiş kişileri ayırt edemezken yapay zeka tarafından üretilen modellerin kazançları ayda yüz binlerce dolara çıktı. İşte Instagram, Twitter/X, Tiktok ve diğer platformların yükselen dijital sosyal medya fenomenleri...

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 1

Filtrelerin ve fotoğraf düzenleme uygulamalarının bol olduğu bir çağda, sosyal medyada gerçek ve sahte içeriği ayırt etmek giderek daha zor hale geldi. 

Fotoğraf: Sarah Jordan

DÜNYA HABERLERİ

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 2

İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yapılan bir araştırma, kullanıcıları kandıran ve onların hayranlıklarını yüz binlerce dolar sömüren yapay zeka tarafından üretilen sosyal medya fenomenlerinin gelişmekte olan dünyasını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Zoey Platinium

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 3

Manşetlere çıkan olaylardan biri, yapay zeka ile üretildiği ortaya çıkan 19 yaşındaki Milla Sofia oldu.  Onun ortaya çıkmasından bu yana, yapılan araştırma Instagram, TikTok ve Twitter gibi platformlarda, birçoğu sahte isimlere, karmaşık arka planlara ve egzotik tatillerde yapay zeka tarafından oluşturulmuş fotoğraflara sahip çok sayıda dijital sosyal medya fenomenini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Millia Sofia

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 4

YÜKSEK KAZANÇLAR ELDE EDİYORLAR

Toplu olarak yüz binlerce takipçi toplayan bu yapay zeka güdümlü kişilikler, gerçek bireylerin dikkatini ve parasını akıllıca ele geçirdi. Twitter/X'te 30 binden fazla takipçisi olan kahverengi saçlı Andrea buna bir örnek. Andrea, müstehcen fotoğraflar paylaşıyor ve Patreon'daki abonelerine çıplak görüntüler sunuyor, hatta aylık 300 dolarlık bir ücret  karşılığında kendisini "çevrimiçi kız arkadaş"lık yapıyor.

Fotoğraf: Andrea

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 5

Diğer taraftan yapay zekalı sosyal medya fenomenlerinin, arkasındaki gerçek kişiler anonim kalıyor ve dijital yaratımlarının hayatları aracılığıyla yaşıyor. Örneğin Milla Sofia, Bora Bora'da bronzlaşırken, Yunanistan'ı keşfederken ve kurumsal bir ofiste çalışırken çekilmiş fotoğraflarını sergileyen hevesli bir manken gibi poz veriyor.

Fotoğraf: Alexis Ivyedge

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 6

Sanal bir influencer olan Deanna Ritter, gerçek dünyada var olmadığını açıkça kabul ediyor ve CashApp ve Tips and Donation sayfaları gibi platformları kullanarak hayranlarından binlerce dolar para talep ediyor.

Fotoğraf: Deanna Ritter

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 7

Ancak, tüm yapay zeka influencer'ları gerçek doğalarını saklamıyor. Başlangıçta bir pazarlama projesi olarak tasarlanan Miquela Sousa, sonunda yapay kimliğini takipçilerine açıkladı.

Fotoğraf: Miquela Sousa

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 8

Bu ifşaya rağmen Miquela, büyük markaların kampanyalarında rol alarak büyük bir başarı elde etti ve hatta Time dergisi tarafından  internetteki en etkili 25 kişi arasında gösterildi. 

Fotoğraf: Deanna Ritter

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 9

Öte yandan, bazı kullanıcılar, dijital sosyal medya fenomenlerini gerçek insanlardan ayırt edemezken, diğerleri görünüşlerindeki tutarsızlıklara dikkat çekerek kuşkularını dile getiriyor.

Fotoğraf: Celeste

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 10

Natalia Novak ve Alexis Ivyedge gibi sanal sosyal medya fenomenleri, çarpıcı fotoğraflara rağmen, bazı kullanıcılar tarafından gerçek olamayacak kadar iyi olduklarından şüpheleniliyor.

Fotoğraf: Natalia Novak 

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 11

ELLERİ ONLAR ELE VERİYOR

Yapay zeka tarafından üretilen kişiliklerin ayırt edici özelliklerinden biri, Midjourny, Stable Diffusion ve DALL-E 2 gibi görüntü üreten sistemlerin eğitim veri kümelerindeki el odaklı görüntülerin azlığı nedeniyle bocalama eğiliminde olduğu bir alan olan, genellikle kötü işlenmiş elleri oluyor. 

Fotoğraf: Alexis Ivyedge

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 12

Son olarak, yapay zeka tarafından oluşturulan sosyal medya fenomenlerinin yükselişi, etik endişeleri artırarak dijital alanda şeffaflık ve farkındalık ihtiyacını vurguluyor.

Fotoğraf: Alexis Ivyedge

Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar - 13

Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, toplum sosyal medya platformlarında potansiyel kötüye kullanım ve manipülasyona karşı korunmak için uyanık kalmalıdır.

Fotoğraf: Lizzy Monagan

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