Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar

YÜKSEK KAZANÇLAR ELDE EDİYORLAR

Toplu olarak yüz binlerce takipçi toplayan bu yapay zeka güdümlü kişilikler, gerçek bireylerin dikkatini ve parasını akıllıca ele geçirdi. Twitter/X'te 30 binden fazla takipçisi olan kahverengi saçlı Andrea buna bir örnek. Andrea, müstehcen fotoğraflar paylaşıyor ve Patreon'daki abonelerine çıplak görüntüler sunuyor, hatta aylık 300 dolarlık bir ücret karşılığında kendisini "çevrimiçi kız arkadaş"lık yapıyor.

Fotoğraf: Andrea