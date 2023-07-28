Sosyal medyanın yükselen dijital yıldızları: Yüz binlerce dolar kazanıyorlar
Teknoloji ve yapay zekanın gelişmesi ile birlikte sosyal medya pek çok insanın kazanç kapısı haline gelmeye başladı. Kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki gerçek kişiler ile üretilmiş kişileri ayırt edemezken yapay zeka tarafından üretilen modellerin kazançları ayda yüz binlerce dolara çıktı. İşte Instagram, Twitter/X, Tiktok ve diğer platformların yükselen dijital sosyal medya fenomenleri...
Filtrelerin ve fotoğraf düzenleme uygulamalarının bol olduğu bir çağda, sosyal medyada gerçek ve sahte içeriği ayırt etmek giderek daha zor hale geldi.
Fotoğraf: Sarah Jordan