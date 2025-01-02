Soykırım psikolojilerini bozdu: İsrail ordusunda intihar rekoru
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı. Bu sayının, gerçekte daha fazla olduğun tahmin ediliyor ancak İsrail ordusu bu konudaki resmi verileri paylaşmayı reddediyor. Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.
SON 13 YILIN REKORU
İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldü.
İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.