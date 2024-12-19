Soykırım ve imha: İsrail, Gazze'yi susuzlukla öldürüyor

SAVAŞIN ERTESİ GÜNÜ

Bu eylemler muhtemelen binlerce ölüme neden oldu ve savaştan sonra da ölümlere neden olmaya devam edecek.

Savaş başladığından beri kaydedilen akut sulu ishal vakalarının sayısı yaklaşık 670 bindi ve hepatit belirtisi olan sarılık vakalarının sayısı 132 bini aştı.

Susuzluk ve yetersiz beslenmenin bir araya gelmesiyle genel olarak nüfusun hastalığa karşı bağışıklığı da zayıfladı.