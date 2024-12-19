Soykırım ve imha: İsrail, Gazze'yi susuzlukla öldürüyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ni kasıtlı olarak susuz bıraktığını öne sürüyor. İsrail, Gazze'ye su teminini kısıtladığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işleyerek soykırım yapmakla suçlanıyor. Su kıtlığı yüzünden halkın kirli kaynaklara yönelmesi, özellikle çocuklar arasında ölümcül hastalıkların salgın haline gelmesine yol açtı. Uydu görüntüleri, Gazze'deki 54 su deposundan 11'inin tamamen tahrip olduğunu, 20'sinde ise hasar belirtileri görüldüğünü ortaya koydu.
İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni yayınladığı bir rapor, İsrail'in Gazze'ye su girişini bilinçli olarak kısıtlamasının insanlığa karşı işlenen bir suç olarak soykırım niteliği taşıdığını ortaya koydu.