Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis!

Gazze'de art arda işlenen savaş suçları, dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Gazze'de görev yapan İsrailli askerler, yakalanma ve yargılanma korkusuyla ülkelerini terk edemiyor. Son olarak Brezilya'da tatilde olan bir İsrail askerine işlediği savaş suçları kapsamında dava açıldı. Apar topar ülkeden kaçırılan asker, İsrail genelinde öfke ve kargaşaya neden oldu. Askerler, sistematik bir yıkım kampanyası sırasında Gazze'deki sivilleri hedef almakla suçlanıyor. İsrail hükümeti bugün, dünya genelinde İsrail askerlerine karşı atılan adımları görüşecek.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 1

YURT DIŞINDA YARGILANMA KORKUSU 

İsrailli askerler, Gazze'de görev yaptıkları sırada işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya.

Gazze'de görev yapan yüzlerce İsrail askeri, yakalanma ve yargılanma korkusuyla ülkelerini terk edemiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 2

BREZİLYA'DA DAVA AÇILDI

Geçtiğimiz hafta Brezilyalı bir yargıç, "sistematik bir yıkım kampanyası sırasında Gazze'deki sivilleri hedef almakla" suçladığı bir asker hakkında dava açtı.

İsrail askerinin faaliyetlerini izleyen Hind Rajab Vakfı adına dava açan avukat Maira Pinheiro, Brezilya'nın Roma Statüsü'ne imza atan bir ülke olduğunu ve tüzükte öngörülen suçların (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım) soruşturulması ve cezalandırılmasının sağlanmasıyla yükümlü olduğunu söyledi.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 3

İSRAİL TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Brezilya mahkemesinde alınan karara tepki gösterildi.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail karşıtı unsurların Brezilya'yı ziyaret eden terhis edilmiş bir İsrail askerini soruşturma girişiminin ardından Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail vatandaşının tehlikede olmadığından emin olmak için bakanlığı derhal harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 4

ASKER BREZİLYA'DAN KAÇIRILDI

Brezilya'daki İsrail Büyükelçiliği, askerin "Brezilya'dan hızlı ve güvenli bir şekilde ayrılmasını" sağladı.

Tayland, Sri Lanka, Şili ve diğer ülkeleri ziyaret eden İsrail askerlerinin de yargı önüne çıkarılması isteniyor.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 5

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Brezilya davası İsrail genelinde karışıklık ve siyasi öfkeye yol açtı.

Muhalefet lideri Yair Lapid, "Bir İsrail askerinin tutuklanmamak için gecenin bir yarısı Brezilya'dan kaçmak zorunda kalması, işlev göremeyen bir hükümetin muazzam bir siyasi başarısızlığıdır." diye konuştu.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 6

İsrail Parlamentosu (Knesset), Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Komitesi, pazartesi günü dünya genelinde İsrail askerlerine karşı atılan adımları görüşecek.

Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis! - 7
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