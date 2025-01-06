Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis!
Gazze'de art arda işlenen savaş suçları, dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Gazze'de görev yapan İsrailli askerler, yakalanma ve yargılanma korkusuyla ülkelerini terk edemiyor. Son olarak Brezilya'da tatilde olan bir İsrail askerine işlediği savaş suçları kapsamında dava açıldı. Apar topar ülkeden kaçırılan asker, İsrail genelinde öfke ve kargaşaya neden oldu. Askerler, sistematik bir yıkım kampanyası sırasında Gazze'deki sivilleri hedef almakla suçlanıyor. İsrail hükümeti bugün, dünya genelinde İsrail askerlerine karşı atılan adımları görüşecek.
YURT DIŞINDA YARGILANMA KORKUSU
İsrailli askerler, Gazze'de görev yaptıkları sırada işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya.
Gazze'de görev yapan yüzlerce İsrail askeri, yakalanma ve yargılanma korkusuyla ülkelerini terk edemiyor.