Soykırımın bedeli: İsrail askerleri ülkelerinde hapis!

BREZİLYA'DA DAVA AÇILDI

Geçtiğimiz hafta Brezilyalı bir yargıç, "sistematik bir yıkım kampanyası sırasında Gazze'deki sivilleri hedef almakla" suçladığı bir asker hakkında dava açtı.

İsrail askerinin faaliyetlerini izleyen Hind Rajab Vakfı adına dava açan avukat Maira Pinheiro, Brezilya'nın Roma Statüsü'ne imza atan bir ülke olduğunu ve tüzükte öngörülen suçların (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım) soruşturulması ve cezalandırılmasının sağlanmasıyla yükümlü olduğunu söyledi.