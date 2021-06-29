Soyunun tükendiği düşünülüyordu: Avustralya'ya özgü fare 150 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

AVUSTRALYA'DA KAYBOLAN TÜRLERİN YÜZDE 41'İNİ FARELER OLUŞTURUYOR

Roycroft, 1788'de Avrupa kolonizasyonunun başlamasından bu yana nesli tükenen tüm Avustralya memelilerinin yüzde 41'ini yerli farelerin oluşturduğunu sözlerine ekledi:

"Gould's faresinin hala etrafta olması heyecan verici, ancak anakaradan kayboldu. Bu türün, Avustralya'ya dağılmak yerine, sadece Batı Avustralya'daki açık deniz adalarında hayatta kalması sürecin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor" dedi.