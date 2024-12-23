Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Amerika'daki mağazalarında işçiler cuma günü greve başladı. Greve öncülük eden Workers United sendikası, şehir şehir yayılan iş bırakma eylemlerinin yüzlerce mağazaya ulaşabileceği uyarısında bulundu. Starbuck ise istenen zam oranlarının sürdürülebilir olmadığını söylüyor...

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 1

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ta 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United sendikası, işçilerin grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrine daha genişlettiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, cuma günü başlayan ve başlangıçta Los Angeles, Şikago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis de dahil oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 2

STARBUCKS'TAN AÇIKLAMA

Starbucks, grevden kaynaklanan aksaklıkların operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını çünkü ABD'deki mağazaların sadece küçük bir kısmının etkilendiğini öne sürdü.

Kahve zinciri, “Workers United'ın önerileri, saatlik çalışan ortakların asgari ücretinin derhal yüzde 64 oranında ve üç yıllık sözleşme süresince yüzde 77 oranında artırılmasını gerektiriyor. Bu sürdürülebilir değildir” açıklamasını yaptı. 

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 3

ABD'DE 11 BİN MAĞAZASI VAR

Sendika, aralarında Columbus, Ohio, Denver ve Pittsburgh'un da bulunduğu 10 şehirde, şirketin Noel satışlarını etkileyebilecek yoğun tatil sezonunda greve gidiyor.

Şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 binden fazla mağaza işletiyor ve yaklaşık 200 bin işçi istihdam ediyor.

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 4

YÜZLERCE MAĞAZAYA ULAŞABİLİR

Starbucks ve sendika arasındaki görüşmeler, ücretler, personel ve programlarla ilgili çözülemeyen sorunlar nedeniyle çıkmaza girmiş ve greve yol açmıştı.

Workers United cuma günü yaptığı açıklamada grevin Noel arifesi olan salı gününe kadar yüzlerce mağazaya ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 5

30 ANLAŞMAYA VARILDI

Starbucks, sendika ile görüşmelere nisan ayında başlamıştı.

Sendika bu ay yaptığı açıklamada sekizden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirdiklerini ve bu oturumlarda 30 anlaşmaya varıldığını belirtti.

Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor - 6
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