Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Amerika'daki mağazalarında işçiler cuma günü greve başladı. Greve öncülük eden Workers United sendikası, şehir şehir yayılan iş bırakma eylemlerinin yüzlerce mağazaya ulaşabileceği uyarısında bulundu. Starbuck ise istenen zam oranlarının sürdürülebilir olmadığını söylüyor...
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ta 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United sendikası, işçilerin grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrine daha genişlettiğini açıkladı.
Sendikadan yapılan açıklamada, cuma günü başlayan ve başlangıçta Los Angeles, Şikago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis de dahil oldu.