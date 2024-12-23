Sözleşme yoksa kahve de yok! Starbucks işlerinin grevi şehir şehir yayılıyor

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ta 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United sendikası, işçilerin grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrine daha genişlettiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, cuma günü başlayan ve başlangıçta Los Angeles, Şikago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis de dahil oldu.