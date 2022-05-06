SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

Haberler - ntv.com.tr 06.05.2022 - 10:34
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronot, ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.
Uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.
Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.
Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
11 Kasım 2021'de Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden "Crew-3" adıyla gerçekleştirilen uçuşta, 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibi yer almıştı.
NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ile Avrupa Uzay Ajansından Alman asıllı Matthias Maurer'den oluşan yeni ekip, dünya yörüngesindeki uzay istasyonunda 6 aylık laboratuvar çalışması gerçekleştirmişti.