SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndü.

Haberler - ntv.com.tr 06.05.2022 - 10:34

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 1

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Ajansı'ndan 4 astronot, ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 2

Uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 3

Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 4

Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 5

11 Kasım 2021'de Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden "Crew-3" adıyla gerçekleştirilen uçuşta, 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibi yer almıştı.

SpaceX'in Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü - 6

NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ile Avrupa Uzay Ajansından Alman asıllı Matthias Maurer'den oluşan yeni ekip, dünya yörüngesindeki uzay istasyonunda 6 aylık laboratuvar çalışması gerçekleştirmişti.

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