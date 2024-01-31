SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği

Spacex Falcon 9 roketinin taşıdığı Cygnus kargo gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak gönderdi. Kargo ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusundaki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Bu, Amerikan çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 21. kargo oldu.

SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği - 1

Spacex Falcon 9 roketinin taşıdığı Cygnus kargo gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak tedariği amacıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusundaki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.



DÜNYA HABERLERİ

SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği - 2

Bu, Amerikan çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 21. kargo oldu.

SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği - 3

FALCON 9 ROKETİ NEDİR 

Falcon 9, insanların ve yüklerin Dünya yörüngesine ve ötesine güvenilir ve emniyetli bir şekilde taşınması için SpaceX tarafından tasarlanıp üretilen, yeniden kullanılabilir, iki aşamalı bir rokettir. 70 metre yüksekliğindeki Falcon 9 dünyanın ilk yörünge sınıfı yeniden kullanılabilir roketidir. Yeniden kullanılabilirlik, SpaceX'in roketin en pahalı parçalarını fırlatmasına olanak tanıyor ve bu da uzaya erişim maliyetini düşürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER