SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği

FALCON 9 ROKETİ NEDİR

Falcon 9, insanların ve yüklerin Dünya yörüngesine ve ötesine güvenilir ve emniyetli bir şekilde taşınması için SpaceX tarafından tasarlanıp üretilen, yeniden kullanılabilir, iki aşamalı bir rokettir. 70 metre yüksekliğindeki Falcon 9 dünyanın ilk yörünge sınıfı yeniden kullanılabilir roketidir. Yeniden kullanılabilirlik, SpaceX'in roketin en pahalı parçalarını fırlatmasına olanak tanıyor ve bu da uzaya erişim maliyetini düşürüyor.