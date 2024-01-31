SpaceX'ten Uluslararsı Uzay İstasyonuna kargo mekiği
Spacex Falcon 9 roketinin taşıdığı Cygnus kargo gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak gönderdi. Kargo ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusundaki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Bu, Amerikan çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 21. kargo oldu.
Spacex Falcon 9 roketinin taşıdığı Cygnus kargo gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na erzak tedariği amacıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nin doğusundaki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.