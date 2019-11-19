Dünyada bunlar oluyor (19 Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir sokak köpeği, yangın sonrası dumanların yükseldiği çöplükte karnını doyurmak için yiyecek arıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da düzenlenen bir konferansta katılımcıları selamlıyor.
Gürcistan polisi, başkent Tiflis'te,hükümet karşıtı eylemler için sokağa çıkan eylemcileri durdurmak için tazyikli su kullandı.
Rus çift Tarasova ve Morozov, ülkelerinde düzenlenen ISU Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinin açılış gösterisinde...
ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen 'Lucid Motion' sergisinde dans eden bir çocuk...
Yağışları sonrası sele teslim olan Venedik'te bir dükkana sığınan kadın, olan biteni böyle izledi...
Hong Kong'ta hükümet karşı protesto gösterilerine katılan bir eylemci, polisle çatışırken yay ve ok kullandı.
Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden, ülkenin batısında düzenlediği ilk etkinlikte kürsüye çıkarken...
Bolivya'da devrik başkan Morales'in destekçileri, güvenlik güçleri tarafından öldürülen yakınlarının yasını böyle tuttu.
Afganistan'ın Jalalabad kentinde silahlarıyla birlikte teslim olan DAEŞ'liler...
'Sarı Yelekliler' Fransa'da eylemlerine devam ederken, keşiş kıyafeti giyen bir protestocu elinde 'Macron canımı al' pankartıyla dolaştı.
ABD'de NHL'de mücadele eden hokey oyuncusu Tanner Pearson'ın oğlu, babasını tribünlerden böyle takip etti.