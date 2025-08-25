Spor sonrası yapılan en büyük hata: Tehlikeli sonuçları var
Uzman dermatologlar, egzersiz sonrası duş almayı erteleyen kişileri uyararak, bu alışkanlığın ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtti.
Egzersizin sağlık ve uzun ömür için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken uzmanlar, terleme sonrası duşun yalnızca hijyen için değil, aynı zamanda cilt sağlığını korumak için de kritik olduğunu vurguluyor. Ter, yağ ve kirin ciltte birikmesi; sivilce, dermatit ve folikülit gibi iltihaplı cilt sorunlarına davetiye çıkarıyor.