Spor sonrası yapılan en büyük hata: Tehlikeli sonuçları var

MANTAR VE BAKTERİ TEHLİKESİ

Dermatolog Dr. Anna Chacon ise ter, bakteri ve yağ birikiminin; egzama, sedef gibi mevcut cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade etti. Uzmanlara göre duşu ertelemek, ayak mantarı ve kasık mantarı gibi bulaşıcı mantar enfeksiyonlarına da zemin hazırlıyor.



En ciddi risklerden biri ise antibiyotiklere dirençli MRSA enfeksiyonu. Dr. Jeremy Brauer, spor salonu ortamlarında kolayca yayılan bu bakterinin, küçük bir kızarıklıktan ciddi apselere kadar ilerleyebileceğini vurguladı.