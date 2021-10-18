Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı
Son günlerde tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game (Kalamar Oyunu) adlı Güney Kore yapımı dizi, küçük işletmelere de ilham kaynağı oluyor. Endonezya'da bir kafede dizide oynanan oyunlar canlandırılmaya başlandı. Kafedeki günlük müşteri sayısı 200'ü geçti.
Squid Game dizisi, tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.
Güney Kore dizisi, küçük işletmelere de ilham kaynağı oluyor.
DİZİDEKİ OYUNLAR CANLANDIRILIYOR
Son örnek Endonezya'dan geldi. Başkent Cakarta'daki bir kafede dizide oynanan misket ve kırmızı ışık yeşil ışık oyunlar canlandırılıyor.
Müşteriler ve kafe çalışanları dizinin karaketerlerine bürünüyor.
MÜŞTERİLERİN SAYISI GÜNLÜK 200'Ü AŞTI
Bu tema sayesinde kafeye ilgi arttı. Müşterilerin sayısı günlük 200'ü aşıyor.
Kafeyi ziyaret edenler, ayrıca diziyle ünlenen bal peteği şekerlemesinin de tadına bakabiliyor.
"GERÇEK HAYATTA BU DENEYİMİ YAŞAMAK ÇOK EĞLENCELİ"
Müşterilerden biri, "Bu kafe eşsiz. Çünkü tüm kafeler dizideki oyunları bu kadar başarılı canlandıramaz. Çok eğlenceli, kendim bu oyunları deneyebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bir izleyici olmaktan çıkıp gerçek yaşamda bu deneyimi yaşamak güzel" diye konuştu.
İNGİLTERE: ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Diğer taraftan, İngiltere'den diziyle ilgili bir uyarı geldi.
Öğretmenler çocukların Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.
Ülke genelindeki okullarda öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere önlem almaları çağrısı yaptı.
SQUID GAME'İN KONUSU
Güney Kore yapımı dizide ciddi ekonomik zorluklar içinde bulunan ve çaresiz kalan yetişkinler, para ödülü kazanabilmek için çocuk oyunlarını oynuyor.
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