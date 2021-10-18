Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı

"GERÇEK HAYATTA BU DENEYİMİ YAŞAMAK ÇOK EĞLENCELİ" Müşterilerden biri, "Bu kafe eşsiz. Çünkü tüm kafeler dizideki oyunları bu kadar başarılı canlandıramaz. Çok eğlenceli, kendim bu oyunları deneyebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bir izleyici olmaktan çıkıp gerçek yaşamda bu deneyimi yaşamak güzel" diye konuştu.