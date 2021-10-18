Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı

Son günlerde tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game (Kalamar Oyunu) adlı Güney Kore yapımı dizi, küçük işletmelere de ilham kaynağı oluyor. Endonezya'da bir kafede dizide oynanan oyunlar canlandırılmaya başlandı. Kafedeki günlük müşteri sayısı 200'ü geçti.

Haberler - Reuters - NTV Haber 18.10.2021 - 15:58

Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 1
Squid Game dizisi, tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 2
Güney Kore dizisi, küçük işletmelere de ilham kaynağı oluyor.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 3

DİZİDEKİ OYUNLAR CANLANDIRILIYOR

Son örnek Endonezya'dan geldi. Başkent Cakarta'daki bir kafede dizide oynanan misket ve  kırmızı ışık yeşil ışık oyunlar canlandırılıyor.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 4
Müşteriler ve kafe çalışanları dizinin karaketerlerine bürünüyor.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 5

MÜŞTERİLERİN SAYISI GÜNLÜK 200'Ü AŞTI

Bu tema sayesinde kafeye ilgi arttı. Müşterilerin sayısı günlük 200'ü aşıyor.

Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 6
Kafeyi ziyaret edenler, ayrıca diziyle ünlenen bal peteği şekerlemesinin de tadına bakabiliyor.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 7

"GERÇEK HAYATTA BU DENEYİMİ YAŞAMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Müşterilerden biri, "Bu kafe eşsiz. Çünkü tüm kafeler dizideki oyunları bu kadar başarılı canlandıramaz. Çok eğlenceli, kendim bu oyunları deneyebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bir izleyici olmaktan çıkıp gerçek yaşamda bu deneyimi yaşamak güzel" diye konuştu.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 8

İNGİLTERE: ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Diğer taraftan, İngiltere'den diziyle ilgili bir uyarı geldi.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 9
Öğretmenler çocukların Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 10
Ülke  genelindeki okullarda öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere önlem almaları çağrısı yaptı.
Squid Game çılgınlığı yayılıyor: Endonezya'daki bir kafede dizinin tartışmalı oyunları canlandırılmaya başlandı - 11

SQUID GAME'İN KONUSU

Güney Kore yapımı dizide ciddi ekonomik zorluklar içinde bulunan ve çaresiz kalan yetişkinler, para ödülü kazanabilmek için çocuk oyunlarını oynuyor.

Oyunlarda kaybedenlerin sonuysa ölüm oluyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER