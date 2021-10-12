Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor

4 OYUN OYNANACAK

Merkezin etkinlik sayfası, dizide görülen altı oyundan dördünün etkinlik sırasında oynanacağını açıkladı. Bunlar, her ikisi de TikTok'ta trend yaratan "Red Light, Green Light" ve "Dalgona Candy" de dahil olmak üzere, "Ddakji" (kağıt çevirme) ve misket oyunun oluşturuyor.