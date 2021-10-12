Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek. 12 Ekim'de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar, dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 17:28 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 17:57

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 1

HALİ HAZIRDA 300 KİŞİ BAŞVURDU

çapında büyük ilgiyle izlenen Squid Game (Kalamar oyunu) adlı dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma  düzenleneceği duyuruldu. 'ndeki Kore Kültür Merkezi tarafından 12 Ekim’de yapılacak yarışmaya 30 kişi yarışacak. İki oturumda gerçekleşecek etkinliğe hali hazırda şimdiden 300 kişi başvurdu. 

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 2

"Squid Game" 17 Eylül'de online bir platformda yayımlandı ve ABD'de ziveye çıktı. Kore dilinde çekilen dizi, kendilerini ciddi ekonomik zorluklar içinde bulan çaresiz insanları konu ediniyor.

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 3
Hiçbir çıkış yolu bulamayan 456 oyuncu, 45 milyar wonluk büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Koreli çocuk oyunlarından modellenen bir dizi ölümcül mücadeleye katılıyor.
Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 4

4 OYUN OYNANACAK

Merkezin etkinlik sayfası, dizide görülen altı oyundan dördünün etkinlik sırasında oynanacağını açıkladı. Bunlar, her ikisi de TikTok'ta trend yaratan "Red Light, Green Light" ve "Dalgona Candy" de dahil  olmak üzere, "Ddakji" (kağıt çevirme) ve misket oyunun oluşturuyor. 

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 5

Ancak, yarışmada kazanan 45 milyar won yerine dizide görülen  yeşil eşofman verilecek. Merkezin oyunlarının iki saatlik, turnuva tarzı oturumlarda yapılması bekleniyor ve elenen oyuncular, oyunların geri kalanını kenardan izleyebilecek.

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 6

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bununla birlikte BAE'nin "Squid Game" versiyonuna katılmak için başvuru yapmak isteyenlerin dizi hakkındaki temel bilgilerini test eden üç soru içeren bir form doldurmaları gerekiyor. 

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 7

BAE Kore Kültür Merkezi direktörü Nam Chan-woo, katılımcıların dizinin logosunu taşıyan tişörtler giyeceklerini, etkinlik personelinin ise pembe daire, üçgen ve kare maskeler içeren kostümler giyeceğini söyledi. 

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 8

Nam, "Tıpkı K-Pop'ın 2010'larda YouTube aracılığıyla dünya çapında popülerlik kazanması gibi, online yayıncılık platformların Kore yapımlarının küresel olarak yayılması için bir kanal olacağını düşünüyorum" dedi. Nam, etkinliğin Kore kültürünü ve Korelilerin çocukluk oyunlarını dünyaya tanıtmak için düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 9
Öte yandan, "Squid Game" ateşi interneti kasıp kavurmaya devam ediyor ve daha önce yaygın olan bazı Kore oyunlarını ve atıştırmalıklarını küresel trendlere dönüştürüyor.
Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor - 10
Son zamanlarda, dizinin oyunlarının biri oluşturan dalgona şekerleri üreten şirketler taleplere yetişemediğini açıkladı. Yeşil retro eşofmanlar da dünyanın pek çok mağazasında vitrinlerde yer almaya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER