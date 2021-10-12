Squid Game gerçek oluyor: Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 17:28 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 17:57
Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen Squid Game (Kalamar oyunu) adlı dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenleneceği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Kore Kültür Merkezi tarafından 12 Ekim’de yapılacak yarışmaya 30 kişi yarışacak. İki oturumda gerçekleşecek etkinliğe hali hazırda şimdiden 300 kişi başvurdu.
"Squid Game" 17 Eylül'de online bir platformda yayımlandı ve ABD'de ziveye çıktı. Kore dilinde çekilen dizi, kendilerini ciddi ekonomik zorluklar içinde bulan çaresiz insanları konu ediniyor.
Merkezin etkinlik sayfası, dizide görülen altı oyundan dördünün etkinlik sırasında oynanacağını açıkladı. Bunlar, her ikisi de TikTok'ta trend yaratan "Red Light, Green Light" ve "Dalgona Candy" de dahil olmak üzere, "Ddakji" (kağıt çevirme) ve misket oyunun oluşturuyor.
Ancak, yarışmada kazanan 45 milyar won yerine dizide görülen yeşil eşofman verilecek. Merkezin oyunlarının iki saatlik, turnuva tarzı oturumlarda yapılması bekleniyor ve elenen oyuncular, oyunların geri kalanını kenardan izleyebilecek.
Bununla birlikte BAE'nin "Squid Game" versiyonuna katılmak için başvuru yapmak isteyenlerin dizi hakkındaki temel bilgilerini test eden üç soru içeren bir form doldurmaları gerekiyor.
BAE Kore Kültür Merkezi direktörü Nam Chan-woo, katılımcıların dizinin logosunu taşıyan tişörtler giyeceklerini, etkinlik personelinin ise pembe daire, üçgen ve kare maskeler içeren kostümler giyeceğini söyledi.
Nam, "Tıpkı K-Pop'ın 2010'larda YouTube aracılığıyla dünya çapında popülerlik kazanması gibi, online yayıncılık platformların Kore yapımlarının küresel olarak yayılması için bir kanal olacağını düşünüyorum" dedi. Nam, etkinliğin Kore kültürünü ve Korelilerin çocukluk oyunlarını dünyaya tanıtmak için düzenlendiğini de sözlerine ekledi.