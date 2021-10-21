Squid Game Güney Kore’deki sendikalara ilham verdi: 80 bin işçi ülke genelinde gösteri yaptı

"BANA GEÇİM SIKINTISI NEDENİYLE ÖLEN ARKADAŞLARIMI HATIRLATTI"

2009 yılında iflas koruması için başvuruda bulunurken binlerce çalışanı işten çıkaran Güney Koreli Ssangyong Motors'da eski bir işçi olan Lee Chang-keun, ABC News'e verdiği demeçte, "Bazı sahneleri izlemek çok zordu. Squid Game’de, işten çıkarıldıktan sonra hayatta kalmak için çabalayan, kızarmış tavuk lokantalarını işletmek için mücadele eden veya ‘daeri’* sürücüleri olarak çalışan karakterleri görüyorsunuz. Bu bana geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren iş arkadaşlarımı hatırlattı” diye konuştu.

*Daeri: Sürücülerin sarhoş insanları kendi arabalarıyla eve götürdüğü araç kiralama hizmeti.