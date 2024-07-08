Srebrenitsa soykırımının 14 kurbanı için mezar yerleri kazıldı
Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da meydana gelen soykırımının 29. yılında, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve bu yılki anma törenlerinde defnedilecek 14 kurban için mezar yerleri hazırlandı.
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak isimlendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 14 kurbanın defin işlemleri için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hazırlıklar sürüyor.