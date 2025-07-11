Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 30 yıl geçti: Srebrenitsa katliamı nedir, neler yaşandı?

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı, aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala kanayan bir yara olmaya devam ediyor.



Bu kara gün, her yıl düzenlenen törenlerle ve toplu mezarlardan çıkan yeni kimliklerle bir kez daha hafızalara kazınıyor. 30. yıldönümünde kurbanlar anılıyor, adalet ve barış çağrıları yineleniyor.