Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe’den istifa kararı: Protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi

Parlamentodaki muhalefet partileri ise, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için çalışmalarına başladı. Samagi Jana Balawegaya Partisi Milletvekili Rauff Hakeem yaptığı açıklamada, meclisteki siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini ve Rajapaksa ile Wickremesinghe'nin istifa etmelerini talep etmeye karar verdiklerini söyledi.