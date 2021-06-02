Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı

ABD’li Washington Post gazetesi isw plastik tabakayı "çevresel bir felaket" olarak nitelendiren Sri Lankalı deniz biyoloğu Asha de Vos ile konuştu. De Vos, granüllerin bölgedeki vahşi yaşam ve ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini, çünkü akıntıların peletleri ve döküntüleri daha da uzağa süpürebileceğini söyledi.