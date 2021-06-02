Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı

ntv.com.tr - AP - Reuters 02.06.2021 - 10:05
Bununla birlikte, Singapur bandıralı kargo gemisinde bulunan 25 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi, ancak deniz felaketi sona ermedi. Yerel yönetim şimdi yangından çıkan enkazla ve batı kıyı şeridini kaplayan “plastik reçine pelet kirliliği” adı verilen milyonlarca küçük plastik topakla uğraşmak zorunda.
Çevre haberleri yapan Mongabay'a göre, küçük granüller muhtemelen X-Press Pearl'ün taşıdığı 78 ton plastik peletten geldi. Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu Başkanı Darshani Lahandapura, Mongabay'a yaptığı açıklamada, "Konteynerlerden çıkan 25 kilogramlık torbaların bir kısmı denize düştü ve boncuklar şimdi Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı” dedi.
ABD’li Washington Post gazetesi isw plastik tabakayı "çevresel bir felaket" olarak nitelendiren Sri Lankalı deniz biyoloğu Asha de Vos ile konuştu. De Vos, granüllerin bölgedeki vahşi yaşam ve ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini, çünkü akıntıların peletleri ve döküntüleri daha da uzağa süpürebileceğini söyledi.
De Vos, ayrıca plastik tanelerin kuma karıştırıldığında, deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için karaya çıktıkları sahillerin sıcaklığını yükseltebileceğini ve nesli tükenmekte olan bu hayvanların üreme sürecini tehlikeye atabileceğini açıkladı.
Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a sadece ülkenin sahillerindeki plastik tabakayı değil, aynı zamanda 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını da temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.