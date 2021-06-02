Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı

Bir konteyner gemisi yangınından kaynaklanan serpinti nedeniyle, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın sahilleri plastik bir kar örtüsüyle kaplandı. Uzmanlar, potansiyel olarak zehirli olan bu parçacıkların ülkenin kıyılarındaki kara ve deniz canlılarını tehdit ettiği konusunda uyardı.

ntv.com.tr - AP - Reuters 02.06.2021 - 10:05

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 1

YANGIN 13 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Sri Lanka'nın plajları, Güney Asya ülkesi  kıyılarına vuran enkaz ve plastik topak dalgalarının ardından  plastik bir "kar" tabakasıyla kaplandı. Potansiyel olarak zehirli enkaz, 18 Mayıs'ta Sri Lanka açıklarında alevler içinde kalan MV X-Press Pearl konteyner gemisinde çıkan büyük bir yangının ardından meydana geldi. Yangın Sri Lanka donanması ve itfaiye ekibinin çabalarıyla 13 günde söndürüldü.
Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 2

Bununla birlikte, Singapur bandıralı kargo gemisinde bulunan 25 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi, ancak deniz felaketi sona ermedi. Yerel yönetim şimdi yangından çıkan enkazla ve batı kıyı şeridini kaplayan “plastik reçine pelet kirliliği” adı verilen milyonlarca küçük plastik topakla uğraşmak zorunda.

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 3

GEMİ 78 TON PLASTİK PELET TAŞIYORDU

Çevre haberleri yapan  Mongabay'a göre, küçük granüller muhtemelen X-Press Pearl'ün taşıdığı 78 ton plastik peletten geldi. Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu Başkanı Darshani Lahandapura, Mongabay'a yaptığı açıklamada, "Konteynerlerden çıkan 25 kilogramlık  torbaların bir kısmı denize düştü ve boncuklar şimdi Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı” dedi.

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 4

ABD’li Washington Post gazetesi isw  plastik tabakayı "çevresel bir felaket" olarak nitelendiren Sri Lankalı deniz biyoloğu Asha de Vos ile konuştu. De Vos, granüllerin bölgedeki vahşi yaşam ve ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini, çünkü akıntıların peletleri ve döküntüleri daha da uzağa süpürebileceğini  söyledi.

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 5

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARI TEHLİKEYE ATIYOR

De Vos, ayrıca plastik tanelerin kuma karıştırıldığında, deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için karaya çıktıkları sahillerin sıcaklığını yükseltebileceğini ve nesli tükenmekte olan bu hayvanların üreme sürecini tehlikeye atabileceğini açıkladı. 

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 6

HÜKÜMETTEN GEMİNİN SAHİBİ ŞİRKETE 17 MİLYON DOLAR FATURA

Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan  Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a  sadece ülkenin sahillerindeki plastik tabakayı değil, aynı zamanda 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını da temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.

Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı - 7
X-Press Feeders ise web sitesinde yaptığı açıklamada geminin koruma ve tazminat sigortası kapsamında olduğunu ifade etti ve iddianın sigortacılar tarafından değerlendirileceğini söyledi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER