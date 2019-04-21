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Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama: 138 ölü

Sri Lanka'da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 400 kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırıyı lanetledi.

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    Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da peş peşe patlamalar yaşandı. Üç otel ve üç kilisede eş zamanlı patlamaların gerçekleştiği bildirildi.

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    Patlamalar nedenilye 138 kişi ölürken 400 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artacağı belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. 

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    Yerel medya patlamalarn Kochchikade, Katana ve Batticaloa’daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

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    İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi

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    Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle ülkede kan bağışı çağrısı yapıldı.
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    Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi.


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    Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.


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    Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.


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    Sri Lanka basını ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceğini yazdı.
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıya ilişkin, "Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" açıklamasını yaptı.
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