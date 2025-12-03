Sri Lanka'da kasırgadan kurtulanlar ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı

03.12.2025 15:24

AFP

Sri Lanka'da yaşanan Ditwah Kasırgası'nın sonuçları çok ağır oldu. Kasırgadan sağ kurtulanlar evlerine dönmeye başladı.

HÜKÜMET 83 DOLAR YARDIM EDECEK
AFP

Yetkililerin açıklamalarına göre kasırgayla birlikte aşırı yağışlar toprak kaymalarına ve sellere neden oldu. En az 474 kişi hayatını kaybetti, 366 kişi ise hala kayıp. Kasırgadan kurtulanlar yavaş yavaş evlerine geri dönüyor. Evlerine dönen vatandaşlar kasırganın yıkımıyla karşı karşıya. Hükümet yetkilileri yıkımın boyutu nedeniyle temizlik için 83 dolar destek vereceğini açıkladı. 

YEMEKLER TEKNELERLE DAĞITILIYOR 1
AFP

31 yaşındaki öğretim görevlisi Sanjaya Tissara Angoda'daki iki katlı evine döndüğünde çamur yığınlarıyla karşılaştı. Bilgisayarlarla ilgili çalışan Tissara "Ekipmanların bir kısmını yukarı taşıyacak vaktim olduğu için kurtardım, ancak çoğu selde kayboldu," dedi.  Vatandaşlar gönüllülerin hazırladığı yemekleri güvenlik güçlerinin teknelerle dağıttığını aktardı.

VATANDAŞLAR HAYATA SIFIRDAN BAŞLAYACAK 2
AFP

Mutfak ürünlerinin satışıyla ilgilenen Soma Wanniarachchi kasırganın ardından geri döndüğünde bütün ekipmanlarının kullanılamaz halde ve bazılarının kayıp olduğunu açıkladı. 

"Paslanmaz çelikten yapılmış mutfak eşyalarım muhtemelen şu anda Hint Okyanusu'ndadır" dedi.