Sri Lanka'da kasırgadan kurtulanlar ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı

Yetkililerin açıklamalarına göre kasırgayla birlikte aşırı yağışlar toprak kaymalarına ve sellere neden oldu. En az 474 kişi hayatını kaybetti, 366 kişi ise hala kayıp. Kasırgadan kurtulanlar yavaş yavaş evlerine geri dönüyor. Evlerine dönen vatandaşlar kasırganın yıkımıyla karşı karşıya. Hükümet yetkilileri yıkımın boyutu nedeniyle temizlik için 83 dolar destek vereceğini açıkladı.