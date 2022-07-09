Sri Lanka'da sokaklar karıştı: Protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.



Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.