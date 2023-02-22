Starbucks zeytinyağlı kahve çeşitlerini piyasaya sürdü

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, İtalya'da zeytinyağı ile üretilmiş çeşitli içecekleri piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Starbucks CEO’su Howard Schultz, zeytinyağının "beklenmedik, kadifemsi ve tereyağlı aromasının kahveyi zenginleştirdiğini ve damakta güzelce kaldığını" söyledi.
Bununla birlikte Starbucks, İtalyan yiyecek ve içecek pazarına açılmaya çalışırken engellerle karşılaşan başlıca ABD işletmeleri arasında yer alıyor. İtalya'nın mevcut kahve piyasasında ise bağımsız ve genellikle aile tarafından işletilen kafeler yer alıyor. Starbucks'ın şu anda ülkede yaklaşık 20 mağazası bulunuyor.
Schultz, "Şimdi, kahvede zeytinyağı nasıl olur diyenler olacak. Ama bunun yanıtı fincanda. 40 yılı aşkın bir süredir, daha heyecanlı, daha coşkulu olduğum bir anı hatırlamıyorum.” diye konuştu.
Schultz ayrıca, zeytinyağlı kahve çeşitlerinin bu bahar ayında ABD'deki Güney Kaliforniya mağazalarında satılmayaca başlayacağını, İngiltere, Orta Doğu ve Japonya'nın bu yıl içinde İtalya ve ABD’yi takip edeceğini belirtti.
Starbucks’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İtalya'da piyasaya sürülen Oleato serisi, buzlu çalkalanmış bir espresso ve "yulaf sütü ile buharda pişirilmiş" zeytinyağlı bir latte içeriyor. Ayrıca, "Partanna sızma yağının vanilyalı tatlı krema köpüğü ile ipeksi bir infüzyonunun ... içeceğin içinden yavaşça aktığı" bir soğuk demleme kahve de Starbucks’ın menüsünde yer alacak.
Zeytinyağı, Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerle ilişkilendirilen Akdeniz mutfağının önemli bir parçasını oluşturuyor. Zeytinyağının sağlığa yararları kısmen, vitaminler ve mineraller içeren tekli doymamış yağ asitlerine ve bitkilerden elde edilen mikro besinler olan polifenollere bağlanabilir.
Öte yandan bazı İtalyanlar, 2018'de ülkedeki ilk mağazasını açmayı planladığını açıkladığında Starbucks'ın boykot edilmesi çağrısında bulundu. O sırada açıklama yapan Schultz, "İtalyanlara nasıl kahve yapılacağını öğretmeye gelmiyoruz. Buraya tevazu ve saygıyla, öğrendiklerimizi göstermeye geliyoruz." açıklamasını yapmıştı.