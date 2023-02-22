Starbucks zeytinyağlı kahve çeşitlerini piyasaya sürdü

Starbucks’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İtalya'da piyasaya sürülen Oleato serisi, buzlu çalkalanmış bir espresso ve "yulaf sütü ile buharda pişirilmiş" zeytinyağlı bir latte içeriyor. Ayrıca, "Partanna sızma yağının vanilyalı tatlı krema köpüğü ile ipeksi bir infüzyonunun ... içeceğin içinden yavaşça aktığı" bir soğuk demleme kahve de Starbucks’ın menüsünde yer alacak.