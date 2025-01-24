Starlink uyduları nedir, özellikleri neler?

BİTLİS'in Tatvan ilçesi semalarında, tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü.Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Peki, starlink uyduları nedir, özellikleri neler?

Starlink uyduları nedir, özellikleri neler? - 1

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesidir.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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Starlink uyduları nedir, özellikleri neler? - 2

Starlink şu anda birçok ülkede hizmet vermektedir ve kapsama alanı her geçen gün genişlemektedir. Hizmet, özellikle ABD, Avrupa, Kanada, Avustralya ve bazı Asya ülkelerinde aktif olarak kullanılabilir durumdadır.

Starlink uyduları nedir, özellikleri neler? - 3

STARLİNK UYDULARI ÖZELLİKLERİ

Uydu Ağı:

Starlink, binlerce uyduyu Dünya’nın etrafında dolaşacak şekilde yerleştirmiştir. Bu uydular, geleneksel uydulara kıyasla daha düşük bir yörüngede bulunduğu için internet gecikme süresi (latency) çok daha düşüktür.

Kapsama Alanı:

Starlink, şehir merkezlerinden uzak kırsal bölgelerde bile yüksek hızda internet erişimi sunabilir.


Starlink uyduları nedir, özellikleri neler? - 4

Hız ve Gecikme:

Starlink, tipik olarak 100 Mbps ile 250 Mbps arasında indirme hızı ve 20 ms ile 40 ms arasında gecikme süresi sunar. Ancak bu değerler kullanıcının konumuna ve sistemin yoğunluğuna göre değişebilir.


Starlink uyduları nedir, özellikleri neler? - 5

Kurulum:

Kullanıcılar, Starlink’in anten kiti ve modemi ile kolayca bağlantı kurabilir. Anten, otomatik olarak en uygun uyduyu bulur.

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