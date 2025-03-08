STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle
Google Doodle, Dünya Kadınlar Günü'nde STEM alanındaki kadınları kutluyor. Dünya Kadınlar Günü 2025: Google, Dünya Kadınlar Günü'nü STEM alanlarındaki kadınları onurlandıran bir doodle ile kutladı. Peki, STEM alanındaki kadınlar nedir?
Dünya Kadınlar Günü 2025: Google, bu yılki Dünya Kadınlar Günü'nü, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki vizyoner kadınların başarılarını onurlandıran özel bir doodle ile kutluyor. Google anasayfasında görünen bu sanat eseri, "uzay keşfini devrim niteliğinde değiştiren, eski keşifleri gün yüzüne çıkaran ve laboratuvar araştırmalarına öncülük eden kadınların çığır açan katkılarını" vurguluyor.