STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle

STEM TERİMİNİN TARİHİ

STEM terimi ilk olarak 2001 yılında, ağırlıklı olarak eğitim ve kariyer tercihleri bağlamında kullanılmıştır. Farklı STEM alanlarının kendine özgü tarihleri olsa da, kadınların katılımı — sınırlı da olsa — tarih boyunca görülmüştür. Bilim, öncül bilim (protoscience) ve matematik eski çağlardan beri uygulanmış ve bu süreçte kadınlar tıp, botanik, astronomi, cebir ve geometri gibi alanlara katkıda bulunmuşlardır. Orta Çağ'da Avrupa ve Orta Doğu'daki Hristiyan manastırları ve İslam medreseleri, kadınların matematik ve doğa çalışmaları gibi konularda çalışabilecekleri yerlerdi. Kadınların genellikle 19. yüzyılın sonlarına kadar resmi yükseköğretimden dışlanmış olması, onların uzmanlık gerektiren disiplinlere girmesini oldukça zorlaştırmıştır.Kadınların STEM alanlarındaki katılım oranları 1970'ler ve 1980'lerde belirgin şekilde artmaya başlamıştır.[38] Biyoteknoloji gibi bazı alanlarda ise günümüzde kadınların katılım oranı neredeyse %50'ye ulaşmıştır.