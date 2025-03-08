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STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle

Google Doodle, Dünya Kadınlar Günü'nde STEM alanındaki kadınları kutluyor. Dünya Kadınlar Günü 2025: Google, Dünya Kadınlar Günü'nü STEM alanlarındaki kadınları onurlandıran bir doodle ile kutladı. Peki, STEM alanındaki kadınlar nedir?

STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle - 1

Dünya Kadınlar Günü 2025: Google, bu yılki Dünya Kadınlar Günü'nü, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki vizyoner kadınların başarılarını onurlandıran özel bir doodle ile kutluyor. Google anasayfasında görünen bu sanat eseri, "uzay keşfini devrim niteliğinde değiştiren, eski keşifleri gün yüzüne çıkaran ve laboratuvar araştırmalarına öncülük eden kadınların çığır açan katkılarını" vurguluyor.

DÜNYA HABERLERİ

STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle - 2

STEM alanındaki kadınlar, bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) gibi disiplinlerde çalışan veya bu alanlarda eğitim gören kadınları ifade eder. Bu kavram, özellikle bu sektörlerde kadınların katılımını artırmayı, cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kadınların STEM alanlarında daha fazla temsil edilmesini desteklemeyi amaçlayan çalışmalarda sıkça kullanılır.


STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle - 3

STEM TERİMİNİN TARİHİ

STEM terimi ilk olarak 2001 yılında, ağırlıklı olarak eğitim ve kariyer tercihleri bağlamında kullanılmıştır. Farklı STEM alanlarının kendine özgü tarihleri olsa da, kadınların katılımı — sınırlı da olsa — tarih boyunca görülmüştür. Bilim, öncül bilim (protoscience) ve matematik eski çağlardan beri uygulanmış ve bu süreçte kadınlar tıp, botanik, astronomi, cebir ve geometri gibi alanlara katkıda bulunmuşlardır. Orta Çağ'da Avrupa ve Orta Doğu'daki Hristiyan manastırları ve İslam medreseleri, kadınların matematik ve doğa çalışmaları gibi konularda çalışabilecekleri yerlerdi. Kadınların genellikle 19. yüzyılın sonlarına kadar resmi yükseköğretimden dışlanmış olması, onların uzmanlık gerektiren disiplinlere girmesini oldukça zorlaştırmıştır.Kadınların STEM alanlarındaki katılım oranları 1970'ler ve 1980'lerde belirgin şekilde artmaya başlamıştır.[38] Biyoteknoloji gibi bazı alanlarda ise günümüzde kadınların katılım oranı neredeyse %50'ye ulaşmıştır.

STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle - 4

STEM alanındaki kadınlar denildiğinde genellikle şu konular öne çıkar:

Rol Modeller: STEM'de başarı elde eden kadın bilim insanları, mühendisler ve teknoloji liderleri, gelecek nesillere ilham kaynağı olur.

Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi: STEM alanları uzun süre erkek ağırlıklı olmuş olsa da, kadınların bu sektörlerde daha fazla yer alması için teşvik programları ve farkındalık kampanyaları yürütülmektedir.

Katkıları: Kadınlar, STEM alanında sağlık, çevre, yapay zeka, uzay çalışmaları gibi birçok kritik konuda önemli projelere liderlik etmektedir.
Karşılaştıkları Zorluklar: Toplumsal önyargılar, cinsiyet ayrımcılığı ve fırsat eşitsizliği gibi sorunlarla mücadele etmeleri gerekebilir.


STEM Alanındaki Kadınlar nedir? Google'dan "STEM Alanındaki Kadınlar" ile ilgili Doodle - 5

Kadınların STEM'e katılımı, inovasyon ve yaratıcılığın gelişmesine büyük katkı sağlar. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde STEM'deki kadınların başarılarını vurgulamak oldukça anlamlıdır.

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