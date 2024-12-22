Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı!

Binlerce kişi kış gündönümünü kutlamak için Stonehenge'de toplandı. Yılın en kısa gününün doğumu İngiltere'deki tarihi neolitik anıtta davul, ilahi ve şarkılarla karşılandı. Stonehenge, yaz ortası gün doğumu ve kış ortası gün batımının hizalanması üzerine inşa edildi. Gündönümlerinin binlerce yıldır orada kutlandığına inanılıyor. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı tarihi etkinlik 100 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edildi.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 1

İngiltere'deki tarihi Stonehenge anıtında binlerce kişi kış gündönümünü selamlamak için güneşin doğuşunu tezahürat ve alkışlarla karşıladı.

DÜNYA HABERLERİ

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 2

ŞARKILAR VE TEZAHÜRATLAR

Sabah 8.09'da gün doğumu sırasında davul sesleri, tezahürat ve şarkılar tarihi bölgeyi doldurdu.

Kış gündönümü ile birlikte günler artık 21 Haziran'daki yaz gündönümüne kadar uzuyor.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 3

BİNLERCE YILLIK GELENEK

Stonehenge, yaz ortası gün doğumu ve kış ortası gün batımının hizalanması üzerine inşa edildi. Gündönümlerinin binlerce yıldır orada kutlandığına inanılıyor.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 4

Ekinoks ve gündönümlerinin tarihleri her yıl ​​değişiyor çünkü Gregoryen takvimi, Dünya'nın Güneş etrafındaki bir yörüngesini tamamlaması için gereken zaman olan tropikal yılın uzunluğuyla tam olarak uyuşmuyor.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 5

Takvimi tropikal yılla yeniden hizalamak için her dört yılda bir artık gün ekleniyor. Bu gerçekleştiğinde ise ekinoks ve gündönümü tarihleri geri kayıyor.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 6

4 BİN 500 KİŞİ KATILDI

English Heritage'ın Stonehenge direktörü Steve Bax, "Bu sabah kış gündönümünü kutlamak için Stonehenge'de yaklaşık 4 bin 500 kişiyi ağırlamak harikaydı ve ayrıca dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla kişinin canlı olarak çevrimiçi izlemesinden büyük mutluluk duyduk." diye konuştu.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 7

Gündönümünü selamlamak için bir araya gelen bu kadar çok insan olmasından memnuniyetini dile getiren Bax, “Güneşin yüzünü göstermemesine rağmen keyifli ve huzurlu bir kutlamaydı ve anıtın etrafında bu kadar çok ailenin eğlendiğini görmek harikaydı.” dedi.

Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı! - 8
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