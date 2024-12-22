Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı!

Gündönümünü selamlamak için bir araya gelen bu kadar çok insan olmasından memnuniyetini dile getiren Bax, “Güneşin yüzünü göstermemesine rağmen keyifli ve huzurlu bir kutlamaydı ve anıtın etrafında bu kadar çok ailenin eğlendiğini görmek harikaydı.” dedi.