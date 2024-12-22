Stonehenge'de tarihi kutlama: Binlerce kişi kış gündönümünü selamladı!
Binlerce kişi kış gündönümünü kutlamak için Stonehenge'de toplandı. Yılın en kısa gününün doğumu İngiltere'deki tarihi neolitik anıtta davul, ilahi ve şarkılarla karşılandı. Stonehenge, yaz ortası gün doğumu ve kış ortası gün batımının hizalanması üzerine inşa edildi. Gündönümlerinin binlerce yıldır orada kutlandığına inanılıyor. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı tarihi etkinlik 100 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edildi.
İngiltere'deki tarihi Stonehenge anıtında binlerce kişi kış gündönümünü selamlamak için güneşin doğuşunu tezahürat ve alkışlarla karşıladı.