Stonehenge'ın etrafında 10 bin yıllık gizemli çukurlar bulundu

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 15:34 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 15:41
Stonehenge yakınlarında geyik ve yaban domuzu avlamak için kullanıldığına inanılan binlerce tarih öncesi av çukuru ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, çukurların 10 bin yıl önce, yani UNESCO Dünya Mirası alanı inşa edilmeden yaklaşık 5 bin yıl önce, avcı-toplayıcılar tarafından kazıldığını belirtti.
Ayrıca, 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukurlardan biri, türünün kuzeybatı Avrupa'daki en büyüğü olarak kayıtlara geçti. Söz konusu keşif, İngiltere'nin son Buz Devri'nden sonra yeniden yerleşim gördüğünde, eski insanların Mezolitik dönemin başlarında bölgeyi dolaştığını gösterdi.
Birmingham Üniversitesi ve Ghent Üniversitesi araştırmacıları, çukurları MÖ 8200 ile MÖ 7800 arasına tarihledi. Yeraltındaki malzemeleri bulmak için kullanılabilecek bilgileri sağlamak için toprağın elektriksel iletkenliğini kullanan elektromanyetik indüksiyon araştırması olarak bilinen bir teknik, uzmanların keşfi yapmasına yardımcı oldu.
Birmingham Üniversitesi tekniğin Stonehenge bölgesinde ilk kez kullanıldığını açıkladı.
Journal of Archaeological Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları,, çukurların her birinin Stonehenge bölgesindeli tarih öncesine dair bilinenlere ışık tuttuğunu aktardı.
Birmingham Üniversitesi'nde tarihöncesi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Paul Garwood, "Gördüklerimiz zaman içinde bir anın anlık görüntüsü değil. Verilerimizde gördüğümüz izler, kazdığımız en eski ve en yakın tarih öncesi çukurlar arasındaki yedi bin yıllık zaman diliminin gösterdiği gibi, bin yıllık bir zamana yayılıyor. Bunlar Erken Holosen avcı-toplayıcılarından, Tunç Çağı'nda çiftliklerin ve tarla sistemlerinin daha sonraki sakinlerine kadar, tespit ettiğimiz arkeoloji, arazinin karmaşık ve sürekli değişen işgalinin bir sonucudur” diye konuştu.
Ghent Üniversitesi'nde doçent olan Philippe De Smedt ise, “Jeofizik araştırma, tüm manzaraların yüzeyinin altına gömülü olanı görselleştirmemize izin veriyor. Oluşturduğumuz haritalar, benzeri görülmemiş bir hassasiyetle hedeflenebilen yeraltı toprak varyasyonunun yüksek çözünürlüklü bir görünümünü sunuyor.Bunu manzarayı örneklemek için bir rehber olarak kullanarak, yeraltı tortularının arkeolojik "biyopsilerini" alarak, manzarada keşfedilen karmaşık varyasyonlara arkeolojik anlam katabildik” dedi.
Öte yandan, geçen ay yapılan yeni bir araştırma, taşların inşa edilmesinden 4 bin yıl önce kızıl geyik, geyik ve yaban domuzunun Stonehenge bölgesinde dolaştığını ortaya çıkardı.
Southampton Üniversitesi araştırmacıları yakınlardaki bir Mezolitik alanı incelediler ve bölgenin daha önce düşünüldüğü gibi bir orman olmadığını, bunun yerine muhtemelen otlayan hayvanlar ve avcı-toplayıcılar tarafından doldurulduğunu keşfettiler.