Stonehenge'ın etrafında 10 bin yıllık gizemli çukurlar bulundu

Birmingham Üniversitesi'nde tarihöncesi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Paul Garwood, "Gördüklerimiz zaman içinde bir anın anlık görüntüsü değil. Verilerimizde gördüğümüz izler, kazdığımız en eski ve en yakın tarih öncesi çukurlar arasındaki yedi bin yıllık zaman diliminin gösterdiği gibi, bin yıllık bir zamana yayılıyor. Bunlar Erken Holosen avcı-toplayıcılarından, Tunç Çağı'nda çiftliklerin ve tarla sistemlerinin daha sonraki sakinlerine kadar, tespit ettiğimiz arkeoloji, arazinin karmaşık ve sürekli değişen işgalinin bir sonucudur” diye konuştu.