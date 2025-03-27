Stres ve travma DNA'mızı değiştirebilir mi?

Travmanın fiziksel sağlık üzerindeki kısa vadeli etkileri, uzun zamandır biliniyor. Bu etkiler arasında baş ağrısı, iştah ve uyku düzenindeki değişiklikler, korku, kaygı, odak bozuklukları gibi sorunlar yer alıyor. Ancak yeni bir araştırmada, savaş gibi şiddetli travmaların DNA'da nesiller boyu süren epigenetik izler bırakabileceği ileri sürüldü.

Kuşaktan kuşağa aktarılan travma fikri, yeni bir kavram değil. Geçmiş çalışmalarda travmatik deneyimlerin, sonraki kuşakların depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunlarına yakalanma olasılıklarını artırdığı gözlemlenmişti.