Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler

UYKU BOZUKLUKLARI

Muhtemelen en endişe verici olanı budur, bu da diğer her şeyi etkiler. Kronik stres, düşük kalitede uykuya (aralıklı uyanma), çok fazla uyumaya veya uykusuzluğa yol açabilir. Ayrıca sizi kabuslara ve gece terlemelerine yatkın hale getirebilir. Bu da konsantrasyonunuzu, odaklanmanızı ve üretkenliğinizi etkiler ve ayrıca kilo alımına neden olabilir.



NE YAPMALI?



Daha önce de söylediğimiz gibi, biraz stres endişe edilecek bir durum değildir. Ancak, sürekli stresliyseniz, egzersiz, meditasyon, yoga, terapi ve benzeri şeylerle başlayarak bu stresi kontrol altına almak için somut önlemler almalısınız. Ayrıca, uzun vadede size büyük ölçüde yardımcı olacak farkındalığı da uygulayabilirsiniz.