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Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler

Hepimiz hayatımızda bir miktar stres yaşarız. Bu iş, aile, finansal, ruhsal veya hatta sağlık olabilir. Hepimiz stresin vücudunuz için zararlı olduğunu bilsek de çoğumuz nelere yol açabileceğini bilmeyiz. Bilim, bir miktar stresin kaçınılmaz olduğunu, ancak sürekli stresin aslında vücudunuzda tahribata yol açabileceğini söylüyor. İşte çok fazla strese girdiğinizde vücudunuza ne olduğu...

Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 1

BAŞ AĞRISI

Görünüşte zararsız bir yan etki olsa da, stresle ilişkili baş ağrıları saatler veya günler sürebilir ve uzun vadeli etkilere neden olmasa bile hayatınızı tamamen alt üst edebilir.

DÜNYA HABERLERİ

Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 2

Baş ağrılarının yanı sıra, baş dönmesi, sersemlik ve bayılacağınız hissi de yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak, baş ağrıları kaygıya neden olabilir ve ruh halinizi de etkileyebilir.


Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 3

KAS GERGİNLİĞİ VE AĞRISI

Vücudunuzun her yerinde, görünürde hiçbir sebep olmadan, sızlayan ağrılar mı çekiyorsunuz? Muhtemelen son zamanlarda aşırı streslisiniz. Stres altındayken, vücudunuz kaç ve savaş tepkisi verir ve kaslarınız harekete hazırlanmak için gerilir  ya düşmanla savaşırsınız ya da kaçarsınız. Bu sürekli olduğunda, kaslarınız sürekli olarak ağrımaya başlar. Bu aynı zamanda huzursuzluğa ve öfke patlamalarına da yol açabilir.


Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 4

GÖĞÜS AĞRISI

Kolayca kalp rahatsızlığıyla karıştırılabilen (zaten kontrol edilmesi gereken bir rahatsızlık) stres, gelip geçen keskin bir göğüs ağrısı olarak kendini gösterebilir. Çoğu kişi bunu, çok stresli olduğunuzda veya panik atak ortasındayken aniden sizi vurabilen göğüste şiddetli bir ağrı olarak tanımlar. Neyse ki, ağrı daha fazla tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçmelidir.


Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 5

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Sürekli stres bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, çünkü tüm organlarınız sizi sakin ve huzurlu tutmak için ekstra çalışmaya başlar. Bu da vücudun dengesini bozarak bağışıklık sisteminizin zayıflamasına yol açar. Sürekli stres sık sık hastalanmanıza neden olur ve soğuk algınlığı ve öksürük, saç dökülmesi, kilo dalgalanmaları, sindirim sorunları, cilt alerjileri ve benzeri sorunlara yol açabilir.


Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler - 6

UYKU BOZUKLUKLARI

Muhtemelen en endişe verici olanı budur, bu da diğer her şeyi etkiler. Kronik stres, düşük kalitede uykuya (aralıklı uyanma), çok fazla uyumaya veya uykusuzluğa yol açabilir. Ayrıca sizi kabuslara ve gece terlemelerine yatkın hale getirebilir. Bu da konsantrasyonunuzu, odaklanmanızı ve üretkenliğinizi etkiler ve ayrıca kilo alımına neden olabilir.

NE YAPMALI?

Daha önce de söylediğimiz gibi, biraz stres endişe edilecek bir durum değildir. Ancak, sürekli stresliyseniz, egzersiz, meditasyon, yoga, terapi ve benzeri şeylerle başlayarak bu stresi kontrol altına almak için somut önlemler almalısınız. Ayrıca, uzun vadede size büyük ölçüde yardımcı olacak farkındalığı da uygulayabilirsiniz.

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