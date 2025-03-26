Stresliyken vücudunuz nasıl tepki veriyor? Görmezden gelinen işaretler
Hepimiz hayatımızda bir miktar stres yaşarız. Bu iş, aile, finansal, ruhsal veya hatta sağlık olabilir. Hepimiz stresin vücudunuz için zararlı olduğunu bilsek de çoğumuz nelere yol açabileceğini bilmeyiz. Bilim, bir miktar stresin kaçınılmaz olduğunu, ancak sürekli stresin aslında vücudunuzda tahribata yol açabileceğini söylüyor. İşte çok fazla strese girdiğinizde vücudunuza ne olduğu...
BAŞ AĞRISI
Görünüşte zararsız bir yan etki olsa da, stresle ilişkili baş ağrıları saatler veya günler sürebilir ve uzun vadeli etkilere neden olmasa bile hayatınızı tamamen alt üst edebilir.