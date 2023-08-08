Striptizci eski sevgili konuştu: Hunter Biden bir şamar oğlanı
Eski bir striptizciyken estetisyene dönüşen Allie Kennedy, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile iki yıllık ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kennedy, Biden’ın uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesine, babasının onayını alma arzusuna ve çalkantılı ilişkilerine ışık tuttu. Hunter'ın sık sık uyuşturucu kullandığına ve günübirlik ilişkiler yaşadığına dikkati çeken Kennedy, "Hunter, Biden ailesinin şamar oğlanı, annesi ve babası tarafından doğru düzgün sevildiğini sanmıyorum." dedi.
Eski bir striptizci olan Allie Kennedy'nin İngiliz DailyMail.com'a anlattıkları, Hunter Biden'ın karmaşık bir portresini ortaya çıkararak, Hunter'ın bağımlılıkla boğuşurken, babasının onayını ararken ve ailesinin yüksek profilli statüsünün getirdiği zorluklarla yaşadığı mücadeleleri ayrıntılandırdı.