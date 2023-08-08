Striptizci eski sevgili konuştu: Hunter Biden bir şamar oğlanı

Avukatı ise yaptığı açıklamada Biden’ın “bağımlı olduğu dönemde yaptığı hataların sorumluluğunu bu şekilde üstüne aldığını, müvekkelinin iyileşip yoluna devam etmek istediğini” söylemişti. ABD’nin eski başkanı olan ve gizli devlet belgelerini bulundurmak ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Donald Trump ise bu gelişmeye tepki göstererek, “seçimlere müdahale edildiğini ve sistemin bozulduğunu” öne sürmüştü.