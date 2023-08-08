Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı

Eski bir striptizciyken estetisyene dönüşen Allie Kennedy, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile iki yıllık ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Kennedy, Biden’In uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesine, babasının onayını alma arzusuna ve çalkantılı ilişkilerine ışık tuttu. Hunter'ın sık sık uyuşturucu kullandığına ve günübirlik ilişkiler yaşadığına dikkat çeken Kennedy, "Hunter
Biden ailesinin şamar olanı. Annesi ve babası tarafından doğru düzgün sevildiğini sanmıyorum." dedi.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 1

Eski bir striptizci olan Allie Kennedy'nin İngiliz DailyMail.com'a anlattıkları, Hunter Biden'ın karmaşık bir portresini ortaya çıkararak, Hunter'ın bağımlılıkla boğuşurken, babasının onayını ararken ve ailesinin yüksek profilli statüsünün getirdiği zorluklarla yaşadığı mücadeleleri ayrıntılandırdı.

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Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 2

"BIDEN AİLESİNİN ŞAMAR OLANI"

Hunter'ı “her zaman ağabeyi Beau'nun gölgesinde kaldığını hisseden ‘kaybolmuş küçük bir çocuk’ olarak tanımlayan Kennedy, Beau'nun 2015 yılında kanserden trajik ölümünün ardından Hunter’In büyük bir duygusal çöküntü yaşadığını dile getirdi. Kennedy, "Onunla çok derin konuşmalar yaptım, O ailenin şamar oğlanı... Ailesi tarafından doğru dürüst sevildiğini hiç sanmıyorum." diye konuştu.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 3

"BABASININ ONAYI İÇİN HER ŞEYİ YAPARDI"

Kennedy, Hunter'ın durmaksızın babasının onayını almaya çalışmasını Rusya, Çin ve Ukrayna'daki tartışmalı iş anlaşmalarına dahil olmasına bağlayarak, "Bence babasının onayı için her şeyi yapardı. Bence bu yüzden Rusya, Çin ve Ukrayna işlerine bulaşacak kadar aptaldı. Sadece babasının onayını ve sevgisini istiyordu.” dedi.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 4

SIK SIK UYUŞTURUCU KULLANDI

Kennedy, ayrıca Hunter’ın sık sık kokain kullandığını ve seks işçileri ile birlikte olduğunu dile getirdi.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 5

ÖLEN KARDEŞİNİN EŞİ İLE BİRLİKTE OLDU

Diğer taraftan genç kadın, Hunter'ın uyuşturucu bağımlılığının merhum kardeşi Beau'nun eşi Hallie ile olan ilişkisine kadar uzandığını aktardı. Kennedy, Hallie'nin Hunter ile uyuşturucu kullandığını ve hatta ikilinin birlikte çıplak sprey bronzlaşma seanslarına katıldığını iddia etti. 

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 6

Kennedy, kendisinin Hallie ile tanıştığını ve kendisine Hunter ile birlikte uyuşturucu kullandığını itiraf ettiğini öne sürdü.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 7

Hunter'ın çalkantılı yaşam tarzına rağmen Kennedy, Hunter'ın hayatının zorlu olduğunu vurgulayarak bağımlılara merhamet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 8

Hunter'ın medyanın yoğun ilgisine maruz kaldığını belirten Kennedy, Hunter'ın yalanları ve eylemleri için kendisini affettiğini ifade etti.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 9

HUNTER BIDEN KENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Öte yandan Hunter, hazirana yında federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı ile anlaşmaya vardı. Babası, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 10

Babası başkan olduktan sonra 2021 yılında yayımlanan anı kitabında Hunter Biden kokain ve başka uyuşturuculara bağımlılığı olduğunu kaleme almıştı. Biden, özellikle ağabeyinin beyin kanserinden 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bağımlılığının tekrar başladığını aktarmıştı.

Biden, bağımlılığı olmasına rağmen silah bulundurmak suçundan terapi ve rehabilitasyon gibi bir sürece girebilir.

Striptizci eski sevgilisi açıkladı: Hunter Biden bir şamar oğlanı - 11

Avukatı ise yaptığı açıklamada Biden’ın “bağımlı olduğu dönemde yaptığı hataların sorumluluğunu bu şekilde üstüne aldığını, müvekkelinin iyileşip yoluna devam etmek istediğini” söylemişti. ABD’nin eski başkanı olan ve gizli devlet belgelerini bulundurmak ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Donald Trump ise bu gelişmeye tepki göstererek, “seçimlere müdahale edildiğini ve sistemin bozulduğunu” öne sürmüştü.

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