Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı!
Alman bir havacılık mühendisi olan Rudiger Koch, su altında bir kapsülde 120 gün geçirerek dünya rekorunu kırdı. Denizin altındaki 30 metrekarelik evinde yatak, tuvalet, televizyon ve hatta internet bulunan Koch, denizlerin insan yaşamı için uygun bir ortam olduğunu iddia ediyor. Kapsüldeki dört kamera tarafından her anı kayıt altına alınan ve yüzeye hiç çıkmadığı belgelenen Koch, Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı eserinden ilham aldığını söylüyor.
SU ALTINDAKİ EV
Alman bir havacılık mühendisi olan 59 yaşındaki Rudiger Koch, Panama açıklarında su altında bir kapsülde 120 gün geçirerek su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı.