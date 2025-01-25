Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı!

Alman bir havacılık mühendisi olan Rudiger Koch, su altında bir kapsülde 120 gün geçirerek dünya rekorunu kırdı. Denizin altındaki 30 metrekarelik evinde yatak, tuvalet, televizyon ve hatta internet bulunan Koch, denizlerin insan yaşamı için uygun bir ortam olduğunu iddia ediyor. Kapsüldeki dört kamera tarafından her anı kayıt altına alınan ve yüzeye hiç çıkmadığı belgelenen Koch, Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı eserinden ilham aldığını söylüyor.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 1

SU ALTINDAKİ EV

Alman bir havacılık mühendisi olan 59 yaşındaki Rudiger Koch, Panama açıklarında su altında bir kapsülde 120 gün geçirerek su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 2

100 GÜNLÜK REKORU KIRDI

59 yaşındaki Koch, cuma günü Guinness Dünya Rekorları hakemi Susana Reyes'in huzurunda denizin altındaki 30 metrekarelik evinden çıktı.

Koch'un daha önce Florida'daki bir su altı kulübesinde 100 gün yaşayan Amerikalı Joseph Dituri'nin rekorunu kırdığı doğrulandı.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 3

"DENİZ PARLADIĞINDA ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Dünya rekorunu kıran Koch, "Harika bir maceraydı ve şimdi bitti, aslında neredeyse bir pişmanlık duygusu var. Burada geçirdiğim zamandan çok keyif aldım. Her şey sakinleştiğinde, hava karardığında ve deniz parladığında çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 4

BİSİKLETİ BİLE VARDI

Koch'un kapsülünde modern yaşamın çoğu unsuru vardı: yatak, tuvalet, televizyon, bilgisayar ve internet; hatta bir egzersiz bisikleti bile.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 5

DENİZİN AlTINA İNEN MERDİVEN

Kuzey Panama kıyılarından tekneyle 15 dakika uzaklıkta bulunan bu yapı, dar bir spiral merdivenin bulunduğu bir tüp aracılığıyla dalgaların üzerinde konumlanmış başka bir odaya bağlıydı.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 6

Bu merdiven, yiyecek ve doktor da dahil olmak üzere ziyaretçilerin aşağı inmesini sağlıyordu. Yüzeydeki güneş panelleri elektrik sağlıyordu. Yedek jeneratör vardı ama duş yoktu.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 7

"İNSAN YAŞAMI İÇİN UYGUN"

AFP'ye konuşan Koch, "Burada yapmaya çalıştığımız şey, denizlerin aslında insan yayılımı için uygun bir ortam olduğunu kanıtlamak" dedi.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 8

KAMERALAR HER AN KAYITTAYDI

Kapsüldeki dört kamera onun günlük hayatını kayda aldı, ruh sağlığını izledi ve yüzeye hiç çıkmadığının kanıtını sağladı.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 9

DENİZLER ALTINDA YİRMİ BİN FERSAH

Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı eserindeki Kaptan Nemo'ya hayran olan Koch, 19. yüzyıl bilimkurgu klasiğinin bir kopyasını dalgaların altında yatağının başucundaki sehpanın üzerinde bulunduruyordu.

Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı! - 10
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