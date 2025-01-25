Su altında 120 gün yaşadı: Denizin altındaki evinde dünya rekoru kırdı!

"DENİZ PARLADIĞINDA ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Dünya rekorunu kıran Koch, "Harika bir maceraydı ve şimdi bitti, aslında neredeyse bir pişmanlık duygusu var. Burada geçirdiğim zamandan çok keyif aldım. Her şey sakinleştiğinde, hava karardığında ve deniz parladığında çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.