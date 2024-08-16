Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor

ANTİK BİR TANRIÇA TASVİRİ

İtalya'nın merkezindeki Bolsena Gölü'nde, antik bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen 3 bin yıllık kil heykel bulundu.

Arkeologlar, nesnenin muhtemelen dua edilebilmek için yapılmış bir adak heykelciği olduğunu düşünüyor.