Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor
İtalya'daki volkanik bir gölün dibinde, tamamlanmamış 3 bin yıllık bir kadın heykeli bulundu. Eseri yapan kişinin parmak izlerini taşıyan heykelin bölgede bulunan antik bir köyde ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.
ANTİK BİR TANRIÇA TASVİRİ
İtalya'nın merkezindeki Bolsena Gölü'nde, antik bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen 3 bin yıllık kil heykel bulundu.
Arkeologlar, nesnenin muhtemelen dua edilebilmek için yapılmış bir adak heykelciği olduğunu düşünüyor.