Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor

İtalya'daki volkanik bir gölün dibinde, tamamlanmamış 3 bin yıllık bir kadın heykeli bulundu. Eseri yapan kişinin parmak izlerini taşıyan heykelin bölgede bulunan antik bir köyde ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.

Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor - 1

ANTİK BİR TANRIÇA TASVİRİ

İtalya'nın merkezindeki Bolsena Gölü'nde, antik bir tanrıçayı tasvir ettiği düşünülen 3 bin yıllık kil heykel bulundu.

Arkeologlar, nesnenin muhtemelen dua edilebilmek için yapılmış bir adak heykelciği olduğunu düşünüyor.

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Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor - 2

PARMAK İZLERİ TAŞIYOR

İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kadın görünümüne sahip heykel, eseri yapan kişinin parmak izlerini taşıyor.

Heykelin fiziksel özellikleri kaba bir şekilde tamamlanmış, ancak bir tür giysi giydiğini düşündüren bir kumaş deseni görülüyor.

Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor - 3

KONUT KALINTISINDA BULUNDU

Gölün doğu yakasında, M.Ö. 10. veya 9. yüzyılda inşa edilen ve daha sonra sular altında kalan bir Demir Çağı köyünün kalıntıları olduğu düşünülen su altındaki Gran Carro arkeolojik alanı yer alıyor.

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kil heykelcik, batık alandaki bir konutun kalıntılarında bulundu.

Su altında 3 bin yıllık heykel! Yapan kişinin parmak izlerini taşıyor - 4

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ"

Arkeologlar, "Bu, türünün tek örneği, sıra dışı bir keşif. Güney Etruria'da çok az bilinen erken Demir Çağı'ndaki günlük yaşamın yönlerini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları antik köyün, sismik faaliyetler nedeniyle batması sonucu sular altında kaldığını düşünüyor.

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