Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor

Yunanistan, su kriziyle mücadele etmek için tarihi bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Ülke, son yıllarda artan sıcaklıklar ve düşük yağışlar nedeniyle ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu krizle başa çıkmak için hem modern çözümler hem de ülkenin kültürel mirası devreye giriyor. Yeni proje ile birlikte Atina'daki Antik Roma döneminden kalma Hadrianus Kemeri yeniden işlevsel hale getirilecek.

Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor - 1

Roma İmparatoru Hadrianus'un emriyle MS 140 yılında inşa edilen Hadrianus Kemeri, 23 kilometre uzunluğunda ve büyük kısmı yeraltında bulunuyor.

Yüzyıllar boyunca su temin eden bu tarihi kemer, 20. yüzyılın başlarında Atina'nın ilk büyük barajının yapımının ardından kullanılmaz hale gelmişti. Ancak yeni proje ile bu kemerin yeniden işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor - 2

Projenin lideri Christos Giovanopoulos, mevcut durumda kemerin hâlâ su taşıyor olduğunu ancak bu suyun denize boşaltıldığını belirtiyor. Bu durumu değiştirmek için yeni bir boru hattı planlanıyor.

Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor - 3

İÇİLEBİLİR OLAMAYACAK

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yeni bir boru hattı inşa edilerek, kemerden akan suyun evler, okullar ve parklar gibi yerlerde kullanılmasına olanak tanınacak. İlk aşamada, yalnızca Atina'nın Halandri banliyösüne su verilecek. Ancak bu su içilebilir olmayacak ve halk, bunu araçlarını yıkamak veya bahçelerini sulamak için kullanabilecek.

HEFED 80 BİN METREKÜP TASARRUF 

Giovanopoulos, proje tamamlandığında yılda 80 bin metreküp su tasarrufu sağlanacağını belirtiyor. Bu, Atina'nın su tüketimini büyük ölçüde azaltacak bir adım olacak.

Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor - 4

YEŞİL ALANLARA VE İKLİME KATKI 

Su kemerinin güzergahı boyunca yeşil alanlar da sulanacak ve bu sayede şehre doğal soğutma etkisi sağlanacak. Proje, sadece su tasarrufu değil, aynı zamanda Atina'nın iklimini iyileştirmeye de katkı sunacak.

YENİ BİR SU KÜLTÜR YARATMAK 

Atina Su Tedariki ve Kanalizasyon Şirketi’nden Katerina Dimitrou, projeyle su tasarrufu sağlamak ve şehri soğutmak için bir antik anıtı modern mühendislikle birleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, halkın su kullanımına bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen bir "yeni su kültürü" yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor - 5

TOPLUMDAN BÜYÜK DESTEK

Proje, Halandri bölgesinde yaşayan birçok kişi tarafından büyük destek görüyor. Giovanopoulos, su kullanımını azaltmaya yönelik daha olumlu bir yaklaşım geliştirdiklerini ve bu şekilde halkın başka kaynakları kullanmaya teşvik edileceğini vurguladı.

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