Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor

İÇİLEBİLİR OLAMAYACAK

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yeni bir boru hattı inşa edilerek, kemerden akan suyun evler, okullar ve parklar gibi yerlerde kullanılmasına olanak tanınacak. İlk aşamada, yalnızca Atina'nın Halandri banliyösüne su verilecek. Ancak bu su içilebilir olmayacak ve halk, bunu araçlarını yıkamak veya bahçelerini sulamak için kullanabilecek.

HEFED 80 BİN METREKÜP TASARRUF

Giovanopoulos, proje tamamlandığında yılda 80 bin metreküp su tasarrufu sağlanacağını belirtiyor. Bu, Atina'nın su tüketimini büyük ölçüde azaltacak bir adım olacak.