Su sıkıntısının çözümü Antik Roma'dan geldi: 2 bin 200 yıllık su kemeri tekrar faaliyete geçiyor
Yunanistan, su kriziyle mücadele etmek için tarihi bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Ülke, son yıllarda artan sıcaklıklar ve düşük yağışlar nedeniyle ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu krizle başa çıkmak için hem modern çözümler hem de ülkenin kültürel mirası devreye giriyor. Yeni proje ile birlikte Atina'daki Antik Roma döneminden kalma Hadrianus Kemeri yeniden işlevsel hale getirilecek.
Roma İmparatoru Hadrianus'un emriyle MS 140 yılında inşa edilen Hadrianus Kemeri, 23 kilometre uzunluğunda ve büyük kısmı yeraltında bulunuyor.
Yüzyıllar boyunca su temin eden bu tarihi kemer, 20. yüzyılın başlarında Atina'nın ilk büyük barajının yapımının ardından kullanılmaz hale gelmişti. Ancak yeni proje ile bu kemerin yeniden işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.