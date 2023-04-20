Sudan'da çatışmalar 5. gününde: Ölü sayısı 300'e yükseldi

Sudan'da 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan silahlı çatışmalar 5'inci gününde.
ABD'nin arabuluculuğunda varılan 24 saatlik ateşkese uyulmayan ülkede patlama ve silah sesleri kesilmedi.
Başkent Hartum'daki ordu genel komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken çatışma bölgelerinden yoğun duman yükseliyor. Kent sakinleri de şehirden kaçmaya çalışıyor.
Ordu birlikleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.
Ateşkes kararına uyulmaması nedeniyle taraflar birbirlerini suçladı. (Fotoğrafta: Hızlı Destek Kuvvetleri Başkanı Mohamed Hamdan Dagalo)
Ülkede sivillerin durumu da kaygı verici. Evlerde stokların bittiği, yiyecek ve su kalmadığı belirtiliyor.
Sağlık sistemi de çökmüş durumda. Çok sayıda hastane hizmet veremiyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu başkent Hartum'a yardım ulaştırmanın neredeyse imkansız olduğunu duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da 3 çalışanının öldürülmesinin ardından ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Başkent Hartum'dan yağmalama haberleri de geliyor. Sağlık kurumlarının da yağmalandığı belirtiliyor.
Japonya ise vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etme kararı alan ilk ülke oldu.
Sudan'daki çatışmalar devlet başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından yönetimi ele geçiren ordu generalleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle patlak verdi.
2021'deki askeri darbede güç birliği yaparak iktidarı ele geçiren iki general şimdi birbiriyle çatışıyor.
Çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var.
Diğer tarafta ise general Muhammed Hamdan Dagalu'nun (Fotoğrafta) "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor.
Hemedi" lakabıyla bilinen Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi haftasonu silahlı çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da çatışmaları karşı tarafın başlattığını iddia ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sudan'da nihai ateşkes için her iki tarafla da görüştüklerini belirterek, yarın ateşkese varılmasını beklediklerini söyledi. Bakan Çavuoğlu, "Hazırlıklarımızı yaptık. Yarın hava sahası açıldıktan sonra dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz" dedi.