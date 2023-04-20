Sudan'da çatışmalar 5. gününde: Ölü sayısı 300'e yükseldi

Çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var.

Diğer tarafta ise general Muhammed Hamdan Dagalu'nun (Fotoğrafta) "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor.

Hemedi" lakabıyla bilinen Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi haftasonu silahlı çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da çatışmaları karşı tarafın başlattığını iddia ediyor.