Sudan'da çatışmalar devam ediyor: Ölü sayısı 100'e yaklaştı

Sudan'da ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.



DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 97 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.