Sudan'da darbe: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi)

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 13:44 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 15:26
Sudan hükümetinin çoğu üyelesi ile hükümeti destekleyen partilerin liderleri gözaltına alındı.
Başbakan Abdullah Hamdok önce ev hapsine alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı'nın Facebook üzerinden verdiği bilgiye göre Hamdok'tan, darbeyi destekleyen bir bildiriye imza atması istendi.
Halk, darbe haberini alınca sokaklara çıktı.
Ülke bayrakları taşıyan protestocular kentin çeşitli noktalarında otomobil lastiklerini ateşe verdi.
Ardından protestocuların bariyerleri aşarak genelkurmay başkanlığının çevresindeki sokaklara ulaştığı haberi geldi.
El Cezire televizyonu genelkurmay başkanlığının önündeki çatışmalarda yaralananlar olduğunu duyurdu.
Başbakan Abdullah Hamdok ile Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan'ın, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın da katıldığı bir toplantıda geçiş süreci üzerinde anlaşmaya vardığı söyleniyordu.
Ordunun, önümüzdeki aylarda Egemenlik Konseyi'nin liderliğini sivillere devretmesi bekleniyordu. Ancak henüz tarih açıklanmamıştı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
Burhan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, geçiş dönemi hükümlerini feshettiklerini ve Anayasal Bildiri Anlaşmasının bazı maddelerini askıya aldıklarını belirtti.
Burhan, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini ayrıca 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını kaydetti.
Eski rejimin izlerini ortadan kaldırma sözü veren Burhan, yolsuzlukla mücadele komitesinin çalışmalarının askıya alındığını belirtti.