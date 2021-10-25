Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi)

Sudan hükümetinin çoğu üyelesi ile hükümeti destekleyen partilerin liderleri gözaltına alındı.



Başbakan Abdullah Hamdok önce ev hapsine alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı'nın Facebook üzerinden verdiği bilgiye göre Hamdok'tan, darbeyi destekleyen bir bildiriye imza atması istendi.