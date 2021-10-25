Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi)

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Başbakan Abdullah Hamdok'un da ev hapsinde tutulduğu açıklandı. Sudan Enformasyon Bakanlığı'nın Facebook üzerinden verdiği bilgiye göre bakanların yanı sıra Egemenlik Konseyi'nin sivil üyeleri de gözaltına alındı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 13:44

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 1
Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 2

Sudan hükümetinin çoğu üyelesi ile hükümeti destekleyen partilerin liderleri gözaltına alındı.

Başbakan Abdullah Hamdok önce ev hapsine alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı'nın Facebook üzerinden verdiği bilgiye göre Hamdok'tan, darbeyi destekleyen bir bildiriye imza atması istendi.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 3

BAŞBAKAN HAMDUK TUTUKLANDI

Başbakan, belgeyi imzalamayı reddedince gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 4
Enformasyon Bakanlığı, Ömer Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından oluşturulan "Egemenlik Konseyi"nin sivil üyelerinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 5
Sudan ordusu ve paramiliter güçler, başkent Hartum'da sokaklara konuşlandı.
Askerler sivillerin geçişine izin vermiyor.
Başkentten çatışma haberleri geliyor.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 6

Halk, darbe haberini alınca sokaklara çıktı.
Ülke bayrakları taşıyan protestocular kentin çeşitli noktalarında otomobil lastiklerini ateşe verdi.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 7

Ardından protestocuların bariyerleri aşarak genelkurmay başkanlığının çevresindeki sokaklara ulaştığı haberi geldi.

El Cezire televizyonu genelkurmay başkanlığının önündeki çatışmalarda yaralananlar olduğunu duyurdu.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 8
Hartum havaalanı kapatıldı. Başkentte internet kesildi. Askerler, Sudan devlet televizyonunun binasını da bastı, çalışanlar gözaltına alındı.

Sendikalar, genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 9
Sudan'da, Ömer Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2019'da, aylar süren büyük protesto gösterilerinin ardından askerin müdahalesiyle sona ermişti.
Beşir'in devrilmesinin ardından askerlerden ve sivillerden oluşan bir geçiş yönetimi oluşturuldu.
Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 10

Başbakan Abdullah Hamdok ile Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan'ın, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın da katıldığı bir toplantıda geçiş süreci üzerinde anlaşmaya vardığı söyleniyordu.

Ordunun, önümüzdeki aylarda Egemenlik Konseyi'nin liderliğini sivillere devretmesi bekleniyordu. Ancak henüz tarih açıklanmamıştı.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 11

OHAL İLAN EDİLDİ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Burhan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, geçiş dönemi hükümlerini feshettiklerini ve Anayasal Bildiri Anlaşmasının bazı maddelerini askıya aldıklarını belirtti.

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk tutuklandı (OHAL ilan edildi) - 12

Burhan, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini ayrıca 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını kaydetti.

Eski rejimin izlerini ortadan kaldırma sözü veren Burhan, yolsuzlukla mücadele komitesinin çalışmalarının askıya alındığını ifade etti.

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