Sudan'da Devlet Başkanı El Beşir'in istifası isteniyor
NTV Haber
Sudan'da ekonomik nedenler yüzünden devam eden protestolarda gerilim yükseliyor. Protestocular Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in yerleşkesi önünde eylem yaptı. Göstericiler El Beşir'in koltuğu bırakmasını talep ediyor.
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1Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce Sudanlı cumartesi gününden beri Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in konutunun önünde eylem yaptı.
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2Protestocular konutun önünde kamp kurdu. Bunun Sudan'da protestolar başladığından bu yana yapılmış en büyük eylemler olduğu belirtiliyor.
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3Güvenlik güçlerinin gece boyunca aralıklarla biber gazlı müdahalesine karşın eylemciler yerlerinden ayrılmamakta kararlı.
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4Sudan'da protestolar 19 Aralık'ta ekonomik nedenlerle başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
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5Göstericiler 30 yıldır ülkeyi yöneten Ömer el Beşir'in koltuğu bırakmasını istiyor. El Beşir ise ancak seçim yoluyla koltuğu bırakacağını söylüyor.
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