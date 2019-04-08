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Sudan'da Devlet Başkanı El Beşir'in istifası isteniyor

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Sudan'da ekonomik nedenler yüzünden devam eden protestolarda gerilim yükseliyor. Protestocular Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in yerleşkesi önünde eylem yaptı. Göstericiler El Beşir'in koltuğu bırakmasını talep ediyor.

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    Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce Sudanlı cumartesi gününden beri Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in konutunun önünde eylem yaptı.
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    Protestocular konutun önünde kamp kurdu. Bunun Sudan'da protestolar başladığından bu yana yapılmış en büyük eylemler olduğu belirtiliyor.
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    Güvenlik güçlerinin gece boyunca aralıklarla biber gazlı müdahalesine karşın eylemciler yerlerinden ayrılmamakta kararlı.
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    Sudan'da protestolar 19 Aralık'ta ekonomik nedenlerle başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
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    Göstericiler 30 yıldır ülkeyi yöneten Ömer el Beşir'in koltuğu bırakmasını istiyor. El Beşir ise ancak seçim yoluyla koltuğu bırakacağını söylüyor.
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