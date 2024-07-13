Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz"

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizini yaşamaya devam ediyor. UNICEF, Sudan'ın 5 milyon ile dünyada en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirdi. Sudan ayrıca "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 1

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 5 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizini yaşamaya devam ediyor.

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 2

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişinin ülke içinde yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Sınırı geçip komşu ülkelere gidenlerin sayısının 2 milyon 196 bin 355 olduğunu belirten IOM, bunların yüzde 55'inin 18 yaş altındaki çocuklar olduğunu ifade etti.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 3

EN FAZLA ÇOCUĞUN YERİNDEN EDİLDİĞİ ÜLKE

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirdi.

IOM, Yerinden edilmiş kişilerin yüzde 36'sının Hartum, yüzde 20'sinin Güney Darfur ve yüzde 14'ünün Kuzey Darfur eyaletinden olduğunu kaydetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan genelinde durum kötüleşmeye devam ederken kadınların, çocukların ve tüm ailelerin her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

OCHA, Sudan'ın "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 4

DÜNYANIN EN KÖTÜ AÇLIK KRİZİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurguladı.

Ghebreyesus, "755 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla, 25,6 milyon kişi de akut seviyede açlıkla karşı karşıya. Bunlar, Sudan'da Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından kaydedilen en kötü açlık seviyeleri" ifadelerini kullandı.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 5

3 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf, devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğini ifade etti.

UNICEF Sudan Ülke Temsilcisi Mandeep O'Brien, yaklaşık 8,9 milyon Sudanlı çocuğun akut gıda güvensizliği ve hastalıklardan muzdarip olduğunu söyledi.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" - 6

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'ın çocuklar için "dünyanın en kötü yerlerinden biri" olduğunun altını çizdi.

Russell, Sudan'da milyonlarca çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve okula gidemediğini kaydetti.

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