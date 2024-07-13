Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz"

3 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf, devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğini ifade etti.

UNICEF Sudan Ülke Temsilcisi Mandeep O'Brien, yaklaşık 8,9 milyon Sudanlı çocuğun akut gıda güvensizliği ve hastalıklardan muzdarip olduğunu söyledi.