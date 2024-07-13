Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz"
Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizini yaşamaya devam ediyor. UNICEF, Sudan'ın 5 milyon ile dünyada en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirdi. Sudan ayrıca "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya.
Doğu Afrika ülkesi Sudan, 5 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizini yaşamaya devam ediyor.
Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.