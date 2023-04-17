Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışma: 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.