Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi

Afrika ülkesi Sudan'da yönetimi ele geçirmek isteyen Silahlı Kuvvetler ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar 10 günü geride bıraktı.Ülkeden tahliyeler devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafların 72 saatlik ateşkes için anlaştıklarını duyurdu. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 1

DSÖ Sudan Temsilcisi Nima Said Abed, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda toplamda 459 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 2

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "BM'nin şu anda Sudan'da toplam kaç çalışanı var. BM'nin Sudan'daki tahliye çabalarını destekleme olasılığı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 3

"Tahliyeler hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Dünkü yazılı açıklamada BM'nin tahliyeleri (Aralarında BM personellerinin bulunduğu yaklaşık 700 kişinin kara yoluyla Hartum'dan Port Sudan'a taşınması) bilgisini elde etmiştiniz. Orada bulunanları başka yere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sudan'da kalmaya ve hizmet sunmaya devam etmekte kararlıyız. İleriye dönük olarak Sudan'daki çalışmalar konusunda güçlü liderliğimizi sürdüreceğiz."

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 4

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 11. gününde ilan edilen ateşkese rağmen ara sıra patlama ve silah sesleri duyulsa da başkent genelinde sessizlik hakim.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 5

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 6

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 7

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 8
Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 9

SUDAN'DA ATEŞKES

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece ülkede 72 saat sürecek ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 10

Blinken, ''yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri, gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapındaki ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar.” ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 11

Öte yandan, 15 Nisan'dan bu yana yüzlerce kişinin ölümüne yol açan çatışmalarda taraflar, insani koridor açılması için defalarca ilan edilen ateşkesi ihlal etmişti.

Sudan'daki çatışmalar: Can kaybı 459'a yükseldi - 12
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