Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi

Sudan'da varılan ateşkes kararına karşın, başkent Hartum, Omburman ve Bahri kentlerinden silah sesleri yükseldi. DSÖ'nün belirttiğine göre 6 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 413'e, yaralalıların sayısı ,se 3 bin 551'e çıktı.
Çatışmalar Hartum'da özellikle ordu karargahı ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'ın konutunda yoğunlaşmış durumda.
Hartum'a giden yollarda kontrolün orduda olduğu ve ordu birliklerinin paramiliter güçlere ek kuvvet gönderilmesini engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Paramiliter güçlerin esir tuttuğu söylenen 177 Mısır askeriyse ülkelerine döndü.
Sudan'da sokakta çatışmalar sürerken ülkede insani kriz de derinleşiyor. Özellikle başkent Hartum'da su ve yiyecek bulmak zorlaştı.
Çatışmaların ortasında kalan sudanlılar çareyi evlerini terketmekte buluyor. Binlerce kişi Hartum'u terk etti.
Öte yandan, çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var.
Diğer tarafta ise General Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor.
Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi cumartesi günü silahlı çatışmaya dönüştü .Her iki taraf da çatışmalar nedeniyle birbirini suçluyor.