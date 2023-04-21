Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan'da 6 gün önce başlayan yoğun çatışmalardan bu yana 413 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 3 bin 551 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte, ülkede ateşkes çabaları yine sonuçsuz kaldı. Başkent Hartum'da insani kriz derinleşerken, yiyecek ve su sıkıntısı yaşanıyor.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 1

Sudan'da varılan ateşkes kararına karşın, başkent Hartum, Omburman ve Bahri kentlerinden silah sesleri yükseldi. DSÖ'nün belirttiğine göre 6 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 413'e, yaralalıların sayısı ,se 3 bin 551'e çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 2

Çatışmalar Hartum'da özellikle ordu karargahı ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'ın konutunda yoğunlaşmış durumda.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 3

Hartum'a giden yollarda kontrolün orduda olduğu ve ordu birliklerinin paramiliter güçlere ek kuvvet gönderilmesini engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Paramiliter güçlerin esir tuttuğu söylenen 177 Mısır askeriyse ülkelerine döndü.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 4

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞTİ

Sudan'da sokakta çatışmalar sürerken ülkede insani kriz de derinleşiyor. Özellikle başkent Hartum'da su ve yiyecek bulmak zorlaştı.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 5

Çatışmaların ortasında kalan sudanlılar çareyi evlerini terketmekte buluyor. Binlerce kişi Hartum'u terk etti.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 6

Öte yandan, çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 7

Diğer tarafta ise General Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 8

Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi cumartesi günü silahlı çatışmaya dönüştü .Her iki taraf da çatışmalar nedeniyle birbirini suçluyor.

Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 9
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 10
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 11
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 12
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 13
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 14
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 15
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 16
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 17
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 18
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 19
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 20
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 21
Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 22
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