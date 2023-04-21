Sudan'daki çatışmaların 6. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi

Sudan'da varılan ateşkes kararına karşın, başkent Hartum, Omburman ve Bahri kentlerinden silah sesleri yükseldi. DSÖ'nün belirttiğine göre 6 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 413'e, yaralalıların sayısı ,se 3 bin 551'e çıktı.