Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan'da 7 gün önce başlayan yoğun çatışmalardan bu yana 413 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 551 kişinin yaralandığını duyurdu. Sudan ordusu, çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başkent Hartum'daki "isyan noktalarının" kademeli olarak temizlenmesi aşamasına geçildiğini açıkladı.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 1

Sudan'da varılan ateşkes kararına karşın, başkent Hartum, Omburman ve Bahri kentlerinden silah sesleri yükseldi. DSÖ'nün açıklamasında göre, 7 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 413'e, yaralalıların sayısı ise 3 bin 551'e yükseldi.

DÜNYA HABERLERİ

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 2

Çatışmalar Hartum'da özellikle ordu karargahı ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'ın konutunda yoğunlaşmış durumda.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 3

Hartum'a giden yollarda kontrolün orduda olduğu ve ordu birliklerinin paramiliter güçlere ek kuvvet gönderilmesini engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Paramiliter güçlerin esir tuttuğu söylenen 177 Mısır askeriyse ülkelerine döndü.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 4

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞTİ

Sudan'da sokakta çatışmalar sürerken ülkede insani kriz de derinleşiyor. Özellikle başkent Hartum'da su ve yiyecek bulmak zorlaştı.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 5

Çatışmaların ortasında kalan Sudanlılar çareyi evlerini terketmekte buluyor. Binlerce kişi Hartum'u terk etti.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 6

Çatışmanın bir tarafında Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Burhan'a bağlı birlikler yani ordu var.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 7

Diğer tarafta ise General Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Hızlı Destek Kuvvetleri" olarak bilinen paramiliter gücü yer alıyor.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 8

Dagalu ile Burhan arasında haftalardır süren iktidar mücadelesi cumartesi günü silahlı çatışmaya dönüşmüştü .Her iki taraf da çatışmalar nedeniyle birbirini suçluyor.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 9

Çatışmalar nedeniyle bazı camiler açılmadı, bazılarında ise bayram namazında ve cuma namazında saflar boş kaldı. Bazı bölgelerde ise insanlar namazlarını cami avlularında kıldı.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 10

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 11

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada ise "HDK'nin ateşkes ilan ettikten sonra farklı bölgelerde yaptığı tüm ihlallere rağmen vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için insani ateşkese bağlı kalacağız. Kararlılık ve meydan okuma aşamasındayız. Başkent Hartum'daki isyancı grupların bulundukları bölgelerde kademeli olarak taranması ve temizlenmesi aşamasına geçtik." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 12

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, ülkesinin bu sıkıntıları aşacağını ve bundan "daha güçlü" çıkacağını söyledi.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 13

Sudan'ın bu yıl Ramazan Bayramı'nı çok ağır bir yara alarak geçirdiğini söyleyen Burhan, "Ölümler ve yaralanmalar oldu. Aileler yerinden oldu, tesisler ve evler yıkıldı. Aziz vatanın dört bir yanındaki insanımız, hak ettiği sevinci silah sesleri nedeniyle yaşayamadı. Buna çok üzüldük." dedi.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 14

Halkla birlikte bu sıkıntıların üstesinden gelineceğini ve bundan birlik içerisinde güçlü ve uyumlu çıkılacağına inandığını dile getiren Burhan, "Tek ordu, tek millet sloganını gerçekleştiriyoruz. Ülkenin güvenliğini ve birliğini koruyacak ve sivil yönetime güvenli bir geçişi sağlayacak şekilde, bilgelik ve güçle bu çetin sınavın üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 15

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Entegre Misyonu Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, tüm taraflara, çatışma bölgelerinde mahsur kalan tüm sivillere güvenli bir geçiş sağlamak için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla bayram günlerinde ateşkesi uygulamaya yönelik uluslararası çağrıyı yineledi.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 16

Perthes, bu zor koşullarda tüm Sudanlılarla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek mevcut zorluklar karşısında sebat etmeleri için güçlü olmalarını istedi.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 17

Bayramın ilk günü oldukça erken saatlerde başlayan çatışmalar akşam saatlerinde yerini sükûnete bıraktı.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 18

Sudan’da çatışmalar başlamadan önce sivil, demokratik yönetime geçilmesi ve siyasi krizin çözülmesi için ordu ve siviller arasında arabuluculuk çabaları yürüten BM Afrika Birliği ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi IGAD’dan oluşan üçlü mekanizmadan yapılan açıklamada da tarafların bayram nedeniyle açıkladığı 3 günlük ateşkesin sivillerin gerekli yardımları almasına imkan tanıyacağı kaydedildi.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 19

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 20

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 21

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 551 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sudan'daki çatışmaların 7. günü: Ölü sayısı 413'e yükseldi - 22
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