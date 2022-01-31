Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 05:46

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 1

Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 2

Sudan polisi, "tam sivil yönetime geçiş" talebiyle başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen askeri darbe karşıtı göstericileri, gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 3

Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum'daki protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 27 yaşındaki Muhammed Yusuf İsmail hayatını kaybetti.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 4

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sonucu şu ana kadar 79 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 5

Sudanlı yetkililer, dün, başkent Hartum’un merkezinde gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 6

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 7
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 8
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 9
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 10
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 11
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 12
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 13
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 14
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 15
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 16
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 17
Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi - 18

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