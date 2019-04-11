Sudan'daki protestoların sembol ismi konuştu
ntv.com.tr
Sudan'da günlerdir devam eden protestoların ardından ordu darbe girişiminde bulundu.
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Sudan’da günlerdir devam eden protestoların ardından ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı.
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2Arap basını, Cumhurbaşkanı El Beşir’in görevini bıraktığını öne sürdü.
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Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.
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Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı duyrulmuştu.
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Öte yandan, başkent Hartum'da yönetim karşıtı protestolar sırasında çekilen bir fotoğraf, simge haline gelmişti.
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Fotoğrafta yer alan Alaa Salah isimli kadın, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
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Mimarlık öğrencisi 22 yaşındaki Salah herhangi bir politik geçmişinin olmadığını söyledi.
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Ülkesinin bütün siyasi partilerden ve tutucu fikirlerden üstün olduğunu ifade eden Salah, şu ifadeleri kullandı:
"Fotoğrafımın Sudan'daki durum ile ilgili dünyadaki diğer insanların bilgi sahibi olmasını sağladığı için çok mutluyum.
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9Protestolar başladığından bu yana her gün gösterilere katılıyorum çünkü ailem beni yetiştirirken evimi sevmeyi öğretti."
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Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in görevini bırakması çağrısıyla düzenlenen gösteriler günlerdir farklı şehirlerde devam ediyordu.
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Sudan’da hükümetin ekmeğe 3 kat zam kararının ardından aralık ayında başlayan protestolar kısa süre içerisinde ülke geneline yayılarak iktidar karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Göstericiler 30 yıldır ülkeyi yöneten El Beşir'in koltuğu bırakmasını istemişti.