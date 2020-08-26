Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti

Kuzey Afrika ülkesi Sudan çöllerinin derinliklerinde araştırma yapan bir grup arkeolog geçen ay Jabal Maragha antik bölgesine vardıklarında, kaybolduklarını düşündü. Ancak, kısa bir sonra araştırmacılar yanıldıklarını ve dev kazıcılara sahip altın avcılarının 2 bin yıılık geçmişe sahip antik kenti neredeyse tamamen yok ettiğini fark etti. Mısır'dan daha fazla piramit inşa eden Sudan'da, yok edilen sit alanın çevresindeki antik Mereo kalıntıları 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.

ntv.com.tr - AFP 26.08.2020 - 14:59

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 1

2 BİN YILLIK JABAL MARAGHA TARİHTEN SİLİNDİ

Arkeologlar, Sudan’ın geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan antik şehri Jabal Maragha’nın altın arayan define avcıları nedeniyle neredeyse tamamen yok olduğunu açıkladı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 2

1999 yılında tarihi yeri kazmış olan arkeolog Habab Idris Ahmed, "Onların burayı kazmakta tek bir motivasyonu vardı o da altın bulmak. Çılgınca bir şey yaptılar; zaman kazanmak için ağır makineler kullandılar. Sonunda geri getirilemeyek bir tarih hazinesini insanlığın mirasından çaldılar” ifadelerini kullandı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 3

KAMYONLAR ANTİK KALINTILARI EZDİ

Bununla birlite arkeologlar, başkent Hartum'un yaklaşık 270 kilometre kuzeyindeki Bayouda'nın kavurucu çölünde iki mekanik kazıcı ve iş üstündeki beş adamı yakaladı. Adamların 17 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda geniş bir hendek kazdığı belirtildi. Ekipmanı taşıyan kamyonların ise antik kentteki yapıları ezdiği aktarıldı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 4
Sonuç olarak, M.Ö. 350 ile M. S. 350 yılları arasındaki Meroitik dönemden kalma yerleşim yerine dair define avcıları nedeniyle günümüze neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı açıklandı.
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 5

Sudan Eski Eserler ve Müzeler Müdürü Hatem al-Nour, "Toprak tamamen kazınmış, zeminde sadece kumtaşı ve pirit katmanları kalmış.Antik site metalik bir kaya üzerine kurulduğundan dolayı detektörler ötüyor, bu yüzden de defineciler burada altın olduğunu düşünüyor” yorumunu yaptı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 6

DEFİNE AVCILARI SAATLER SONRA SERBEST BIRAKILDI

Altın avcılarını yakalayan arkeologlar, hazine avcılarını karakola götürerek şikayet etti, ancak saatler içinde serbest bırakıldılar. Sudan'ın eski eserler departmanının eski çalışanlarında Mahmoud al-Tayeb, "Hapishaneye konulmalı ve makinelerine el konulmalıydı” dedi. Aynı zamanda Varşova Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Tayeb, gerçek suçlunun işçilerin işvereni olduğuna, ipleri eline alabilecek ve adaleti engelleyebilecek biri olduğuna inandığını söyledi.

Diğer taraftan arkeologlar, bu durumun ilk yaşanmadığını, antik sitelerin sistematik bir şekilde yağmalanmadığını açıkladı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 7

MISIRLILARDAN DAHA FAZLA PİRAMİT İNŞA ETTİLER

Nil'de 12 kilometre uzunluğundaki nehir adası Sai'de yüzlerce mezar yağmacılar tarafından arandı ve yok edildi. Bazılarının tarihi ise  firavun dönemine kadar uzanıyor.

Sudan'ın eski uygarlıkları Mısırlılardan daha fazla piramit inşa etti, ancak çoğu hala keşfedilmemiş durumda bulunuyor. Hartum’a 200 km mesafede çöllük bir alanda bulunan Meroe Antik Kenti’nin  200’den fazla piramide ve antik kalıntıya ev sahipliği yapıtığı düşünülüyor.

2011’de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine sokulan Meroe kalıntıları uzun süre Sudan’daki iç savaşın da etkisiyle unutulmuş olsa da içinde barındırdığı Meriotik dönem kral ve kraliçelerinin mezarlarının bulunduğı piramitlerle yeniden gündeme geldi.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti - 8

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ALTIN ÜRETİCİSİ

Sudan, Güney Afrika ve Gana'dan sonra Afrika'nın üçüncü büyük altın üreticisi bulunuyor. Ülkenin altın ticaretinde elde ettiği gelir geçen yıl 1,22 milyar dolarak açıklandı.

Şimdi, mezarlıklardan tapınaklara kadar yüzlerce define avcısı altın bulmak için her şeyi yapıyor. 

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