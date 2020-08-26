Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti

DEFİNE AVCILARI SAATLER SONRA SERBEST BIRAKILDI

Altın avcılarını yakalayan arkeologlar, hazine avcılarını karakola götürerek şikayet etti, ancak saatler içinde serbest bırakıldılar. Sudan'ın eski eserler departmanının eski çalışanlarında Mahmoud al-Tayeb, "Hapishaneye konulmalı ve makinelerine el konulmalıydı” dedi. Aynı zamanda Varşova Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Tayeb, gerçek suçlunun işçilerin işvereni olduğuna, ipleri eline alabilecek ve adaleti engelleyebilecek biri olduğuna inandığını söyledi.

Diğer taraftan arkeologlar, bu durumun ilk yaşanmadığını, antik sitelerin sistematik bir şekilde yağmalanmadığını açıkladı.