Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş!

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump, ikinci bir silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının şüphelisi Ryan Wesley Routh'un aylar önce bir “suikast girişimini” anlatan ve Trump'ın başına ödül konulmasını teklif eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Routh tutuklandığında ayrıca arabasında ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleşmesi planlanan Trump etkinliklerinin el yazısıyla yazılmış bir listesi de bulundu.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 1

BUGÜN CEZASINA KARAR VERİLECEK

Eski ABD başkanı Donald Trump'ı öldürmek amacıyla Florida'daki golf sahasının yakınlarında silahla saklanan şüphelinin aylar önce bir “suikast girişimini” anlatan ve Trump'ın başına ödül konulmasını teklif eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

58 yaşındaki Ryan Routh'un, bugün cezasına karar verileceği bir duruşmaya çıkması bekleniyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 2

TÜM DÜNYAYA HİTAP EDEN MEKTUP

Duruşmadan önce yayınlanan mahkeme dosyasında savcılar, olaydan birkaç ay önce Routh'un "tüm dünyaya hitaben" el yazısıyla yazılmış ve Trump'ın başına ödül konulmasını teklif eden bir mektup bıraktığını söyledi.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 3

150 BİN DOLARLIK TEKLİF

Dosyaya göre şüpheli mektubunda, “Bu Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimiydi ama sizi başarısızlığa uğrattım. Bu işi tamamlayabilecek kişiye 150 bin dolar teklif edeceğim.” yazdı.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 4

ÜÇ AYLIK ETKİNLİKLERİNİ LİSTELEMİŞ

Yetkililer mektubun, kimliği açıklanmayan sivil bir tanığın teslim ettiği ve içinde mühimmat, metal bir boru ve dört adet telefon olan bir kutuda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Routh tutuklandığında arabasında ağustos, eylül ve ekim aylarında Trump'ın göründüğü ya da görünmesinin beklendiği yerlerin el yazısıyla yazılmış bir listesi de bulundu.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 5

"TRUMP'I GÖREMEDİ"

Olay günü bir ABD Gizli Servis ajanı silahı gördü ve Routh'a doğru ateş ederek şüphelinin kaçmasına neden oldu. Routh daha sonra Florida'da bir otoyolda tutuklandı.

ABD'li yetkililer Routh'un ateş etmediğini ve birkaç yüz metre uzakta olan Trump'ı göremediğini söyledi.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 6

SALDIRGANIN MOTİVASYONU BELİRSİZ

Yetkililer, FBI'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Trump'a yönelik bir suikast girişimi olarak soruşturulduğunu söylediği olayla ilgili henüz bir gerekçe açıklamadı.

Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş! - 7

GİZLİ SERVİS MERCEK ALTINDA

Olay, bir başka silahlı saldırganın Pensilvanya'daki bir mitingi sırasında Trump'ı kulağından yaralamasından yaklaşık iki ay sonra meydana geldi.

İlk silahlı saldırgan Gizli Servis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Bu iki olay, ABD'de siyasi tehditlerin ve şiddetin arttığı bir dönemde teşkilatın yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.

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