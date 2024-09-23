Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş!

ÜÇ AYLIK ETKİNLİKLERİNİ LİSTELEMİŞ

Yetkililer mektubun, kimliği açıklanmayan sivil bir tanığın teslim ettiği ve içinde mühimmat, metal bir boru ve dört adet telefon olan bir kutuda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Routh tutuklandığında arabasında ağustos, eylül ve ekim aylarında Trump'ın göründüğü ya da görünmesinin beklendiği yerlerin el yazısıyla yazılmış bir listesi de bulundu.