Suikast girişiminde yeni ayrıntılar: Saldırgan Trump'ın başına ödül koymuş!
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump, ikinci bir silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının şüphelisi Ryan Wesley Routh'un aylar önce bir “suikast girişimini” anlatan ve Trump'ın başına ödül konulmasını teklif eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Routh tutuklandığında ayrıca arabasında ağustos, eylül ve ekim aylarında gerçekleşmesi planlanan Trump etkinliklerinin el yazısıyla yazılmış bir listesi de bulundu.
BUGÜN CEZASINA KARAR VERİLECEK
Eski ABD başkanı Donald Trump'ı öldürmek amacıyla Florida'daki golf sahasının yakınlarında silahla saklanan şüphelinin aylar önce bir “suikast girişimini” anlatan ve Trump'ın başına ödül konulmasını teklif eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
58 yaşındaki Ryan Routh'un, bugün cezasına karar verileceği bir duruşmaya çıkması bekleniyor.