Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız

ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı. Trump, korkmayacaklarını aksine kötülük karşısında meydan okuyacaklarını belirtti.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 1

Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri

DÜNYA HABERLERİ

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 2

Düşünce ve dualar için herkese teşekkür eden Trump, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.

TRUMP'A SALDIRI ANI

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 3

Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 4

Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." değerlendirmesine yer verdi.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 5

Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 6

SUİKAST GİRİŞİMİ 

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 7

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 8

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 9

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 10

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 11

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 12
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 13
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 14
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 15
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 16
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 17
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız - 18
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