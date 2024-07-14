Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama: Korkmayacağız
ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı. Trump, korkmayacaklarını aksine kötülük karşısında meydan okuyacaklarını belirtti.
Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri