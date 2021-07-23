Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi

7 Temmuz’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için cenaze töreni düzenlendi.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 16:54

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 1

Gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için cenaze töreni düzenlendi.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 2

Törene Haiti’nin önemli isimleri katılırken, tabutun başında tören boyunca askerler bekledi.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 3

Bir Roma Katolik rahibi tarafından kutsanan tabuta Haiti bayrağı açıldı.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 4

Devlet Başkanı Moise'ye yapılan saldırıda vücuduna 12 kurşunun isabet etmiş, saldırıda eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 5

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 6

Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 7

Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 8
Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 9
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 10
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 11
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 12
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER