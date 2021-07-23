Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı’na cenaze töreni düzenlendi

ntv.com.tr 23.07.2021 - 16:54
Gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için cenaze töreni düzenlendi.
Törene Haiti’nin önemli isimleri katılırken, tabutun başında tören boyunca askerler bekledi.
Bir Roma Katolik rahibi tarafından kutsanan tabuta Haiti bayrağı açıldı.
Devlet Başkanı Moise'ye yapılan saldırıda vücuduna 12 kurşunun isabet etmiş, saldırıda eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.
Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.