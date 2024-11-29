Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte

ABD'de Connecticut eyaletinin dört Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, aileleriyle Şükran Günü'nü kutlarken telefonla aranarak bomba tehditleriyle hedef alındıkları bildirildi.

Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nde bombalı saldırı tehdidi gündeme oturdu.

Kongre üyeleri Joe Courtney, Jim Himes, John Larson ve Jahana Hayes tehditler konusunda açıklama yaptı.

Demokrat üyeler, telefonla yapılan aramalarda bomba tehditlerine hedef olduklarını ifade etti.

Bu tür tehditleri ve tüm siyasi şiddeti kınadıklarını kaydeden Demokrat üyeler, kolluk kuvvetlerinden yardım istediklerini dile getirdi.

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Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte - 2

Kolluk kuvvetleri daha sonra CNN International'a yaptıkları açıklamada, incelemeler sonucunda bomba tehdidine dair bir kanıt bulamadıklarını, dört üyenin de aileleriyle güvende olduğunu kaydetti.

Bu tür aramaların yurt dışındaki kişiler tarafından yapılabildiğini söyleyen kolluk kuvvetleri, genellikle çeşitli tehditler içeren senaryoları kapsadığını, bazen de ilgi ve eğlence amaçlı olabildiğine dikkat çekti.

Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte - 3

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın  kabinesindeki bazı isimler, bu hafta çeşitli platformlardan yaptıkları açıklamalarda, kendilerine ve aile bireylerine yönelik bazı tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de dün Trump'ın yeni kabinesine aday gösterdiği bazı isimlere yönelik "olası tehditleri" ciddiye aldıklarını açıklamıştı.

Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte - 4
Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte - 5
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