Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte

Kolluk kuvvetleri daha sonra CNN International'a yaptıkları açıklamada, incelemeler sonucunda bomba tehdidine dair bir kanıt bulamadıklarını, dört üyenin de aileleriyle güvende olduğunu kaydetti.

Bu tür aramaların yurt dışındaki kişiler tarafından yapılabildiğini söyleyen kolluk kuvvetleri, genellikle çeşitli tehditler içeren senaryoları kapsadığını, bazen de ilgi ve eğlence amaçlı olabildiğine dikkat çekti.