Şükran Günü'nde bombalı saldırı alarmı: ABD'li isimler hedefte
ABD'de Connecticut eyaletinin dört Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, aileleriyle Şükran Günü'nü kutlarken telefonla aranarak bomba tehditleriyle hedef alındıkları bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nde bombalı saldırı tehdidi gündeme oturdu.
Kongre üyeleri Joe Courtney, Jim Himes, John Larson ve Jahana Hayes tehditler konusunda açıklama yaptı.
Demokrat üyeler, telefonla yapılan aramalarda bomba tehditlerine hedef olduklarını ifade etti.
Bu tür tehditleri ve tüm siyasi şiddeti kınadıklarını kaydeden Demokrat üyeler, kolluk kuvvetlerinden yardım istediklerini dile getirdi.